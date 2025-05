Apple Sports: Trotz deutscher Inhalte hierzulande nicht verfügbar

Was denkt sich Apple eigentlich dabei, seine „Apple Sports“-Anwendung weiterhin nicht in Deutschland anzubieten? Ein provokanter Gedanke, der vermutlich aber auch einen Funken Wahrheit enthält: Wenn in die App ein Abo-Modell integriert wäre, hätte Apple vermutlich mehr Interesse daran, schnell weitere Märkte damit zu bedienen.

Aktuell gewinnt „Apple Sports“ unsere Aufmerksamkeit durch den Beschreibungstext zum eben veröffentlichten Update auf Version 2.8 der App. An oberster Stelle steht hier der Hinweis, dass die für morgen und Montag angesetzten Relegationsspiele der deutschen Fußball-Bundesliga zwischen Heidenheim und Elversberg in die App integriert wurden.

Natürlich stößt deutscher Fußball auch in anderen Ländern und ganz besonders in den USA auf Interesse. Umgekehrt würden sich aber auch Apple-Kunden in Deutschland darüber freuen, wenn sie die Vorzüge der „Apple Sports“-App hierzulande genießen könnten.

Mittlerweile auch Formel 1 integriert

„Apple Sports“ präsentiert sich ansprechend gestaltet, aufgeräumt und vor allem auch werbefrei. Die Anwendung liefert Tabellen und Echtzeitinformationen zu zahlreichen Sportarten und Wettbewerben. Dabei sind neben den US-Klassikern wie den dortigen Basketball- und Football-Ligen auch zahlreiche internationale Wettbewerbe inbegriffen. Neben der deutschen Bundesliga finden sich in der App beispielsweise auch die Champions League sowie die ersten Fußballligen von Ländern wie Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien sowie seit Kurzem auch die Formel 1 integriert.

„Apple Sports“ ist seit Februar vergangenen Jahres erhältlich, doch Apple beschränkt sich bei der Verbreitung seiner Sport-App weiterhin auf englischsprachige Märkte. Dabei dürfte eine fehlende Sprachunterstützung das geringste Problem sein. Zumal es auch den Eindruck macht, als sei „Apple Sports“ längst für den Start hierzulande vorbereitet. Die zugehörige Anleitung hat Apple nämlich längst auf Deutsch übersetzt: