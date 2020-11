„Jetzt wird’s festlich“: Apple bietet „Kreativbuch“ und Online-Sessions an

Unter dem Motto „Jetzt wird’s festlich“ bietet Apple von heute an Online-Sessions beispielsweise für das Gestalten von Familienfotos und Dankeskarten an. Die Veranstaltungen finden im Zeitraum bis zum 31. Dezember statt. Begleitend aber auch unabhängig davon verwendbar steht mit Apples „Kreativbuch“ ein Pages-Dokument zum Download bereit, das weiterführende Tipps zu diesen Themen bereithält.

Die Apple-Aktion ist besonders auf Nutzer mit iPhone und iPad ausgerichtet, auch das damit verbunden erhältliche Pages-Dokument zeigt sich im Layout für Mobil-Bildschirme. Die 72 Seiten starke Datei will neben Design-Ideen auch mit praktischen Hinweisen dienen und hält teils entsprechende Vorlagen bereit.

Die Gestaltungen sind vorrangig dazu ausgelegt, direkt vom iOS-Gerät aus verwendet zu werden. So ist neben dem Einsatz von Emojis teils auch der Versand per iMessge oder Mail vorgesehen, in der Regel werden auch spezielle Apps oder Funktionen wie die integrierte Kamera zur Umsetzung benötigt.