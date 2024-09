Jetzt vorbestellbar: AirPods 4 ab sofort bei Amazon verfügbar

Apple hat zur Präsentation des iPhone 16 auch sein Sortiment an In-Ear-Ohrhörern neu aufgestellt und bietet statt der AirPods 3 zukünftig die neuen AirPods 4 an – sowohl in einer regulären Version als auch in einer Ausgabe mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC).

AirPods 4 jetzt bei Amazon verfügbar

Beide Modelle sind ab sofort auch über den Online-Händler Amazon vorbestellbar und sollen ab dem 20. September ausgeliefert werden. Die AirPods 4 kosten 149 Euro, die Variante der AirPods 4 mit ANC ist für 199 Euro erhältlich. Die Variante mit ANC bringt erstmals in einem Open-Ear-Design eine aktive Geräuschunterdrückung. Laut Apple sollen die Kopfhörer in der Lage sein, Umgebungsgeräusche wie Flugzeuglärm oder Verkehr effektiv zu reduzieren.

Der Einkauf über Amazon ist für viele Nutzer mit Vorteilen versehen, sei es, weil diese im Besitz der neuen Amazon Visa-Karte sind, direkt neben einem Amazon-Locker wohnen oder über ein Business-Konto bestellen. Bei Apple-Produkten ist Amazon in einigen Regionen zudem dazu übergegangen, auf die sichere Zustellung mit Einmalpasswort zu setzen.

Neues Design, neue Funktionen

Die neue Generation der AirPods bringt eine überarbeitete Passform und mehrere technische Verbesserungen mit sich. Laut Apple haben die AirPods 4 ein überarbeitetes Hardware-Design, das auf umfangreichen Datenanalysen basiert und für einen bequemeren Sitz im Ohr sorgen soll.

Im Bereich der Klangqualität verspricht Apple eine neue akustische Architektur mit großem Dynamikbereich. Auch das personalisierte 3D-Audio, das in Kombination mit dynamischem Head-Tracking für ein intensiveres Medienerlebnis sorgen soll, gehört zu den neuen Funktionen.

Die AirPods 4 sind mit dem H2-Chip ausgestattet (in den neuen AirPods Max mit USB-C arbeitet noch der H1). Dieser liefert eine verbesserte Sprachisolierung, optimiert die Gesprächsqualität in lauten Umgebungen und ermöglicht es, auf Siri-Ankündigungen mit Kopfbewegungen zu reagieren.

Darüber hinaus wurde das Ladecase der AirPods überarbeitet. Dieses ist nun um zehn Prozent kleiner und bietet eine Batterielaufzeit von bis zu 30 Stunden. Mit neuen AirPods Pro ist wohl frühestens im kommenden Herbst zu rechnen.