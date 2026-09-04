JBL Cove: Neue WLAN-Lautsprecher mit Multiroom und AirPlay 2

Mit der neuen Produktreihe Cove erweitert JBL sein Angebot an WLAN-Lautsprechern. Zum Start sollen ab Oktober drei Modelle erhältlich sein, die sich einzeln, als Stereopaar oder gemeinsam in einem Multiroom-Verbund verwenden lassen. Die Preise beginnen bei 229,99 Euro.

Die Cove-Lautsprecher werden über das heimische WLAN miteinander verbunden und können auf diesem Weg auch auf Musikquellen wie Streamingdienste zugreifen. Die Inhalte werden dann direkt an die Lautsprecher übertragen, sodass das Smartphone nicht dauerhaft als Zuspieler benötigt wird. Dabei kann in mehreren Räumen synchron dieselbe Musik oder auf einzelnen Lautsprechern jeweils ein anderer Inhalt wiedergegeben werden.

Einrichtung ohne Benutzerkonto

Von vergleichbaren Multiroom-Angeboten unterscheidet sich JBL Cove vor allem dadurch, dass laut JBL für die Einrichtung kein Benutzerkonto benötigt wird und für die grundlegende Bedienung auch keine App erforderlich ist. Über die JBL-One-App stehen jedoch zusätzliche Funktionen zur Verfügung. Damit lassen sich beispielsweise Lautsprecher zu Raumgruppen zusammenfassen, Streamingdienste auswählen und Klangeinstellungen verändern.

Die Musikwiedergabe ist auch klassisch über Bluetooth möglich. Zudem lassen sich die Lautsprecher über AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect und Qobuz Connect bespielen. Eine automatische Raumkalibrierung soll die Wiedergabe an den jeweiligen Aufstellungsort anpassen.

Drei Modelle ab 229,99 Euro

Als Basismodell wird der JBL Cove M1 für 229,99 Euro erhältlich sein. Der Cove P1 kostet 449,99 Euro und verfügt über einen integrierten Akku, sodass er sich auch unabhängig von einer Steckdose verwenden lässt. Wie das für 499,99 Euro erhältliche Spitzenmodell Cove X1 unterstützt auch der P1 Dolby Atmos. Alle drei Modelle werden in Schwarz oder Weiß angeboten.

Die Cove-Lautsprecher lassen sich zudem mit kompatiblen Soundbars aus JBLs Bar-MK2-Serie kombinieren und als rückwärtige Lautsprecher einbinden. Damit lässt sich das Multiroom-System zugleich in eine Heimkino-Konfiguration integrieren.