JackQuest: Content-Update für den Action-Platformer

Dieser Eintrag richtet sich vor allem an iPhone-Spieler, die den pixeligen Action-Platformer JackQuest im Januar 2019 gekauft, durchgespielt und vielleicht sogar schon wieder vergessen haben.

Mit der jetzt auch im App Store verfügbaren Version 2.0 versorgt der Premium-Titel nun sogar iOS-Anwender mit dem „Dark Castle“-Update, das erst vor wenigen Tagen für die Steam-Version ausgegeben wurde.

Anders formuliert. Solltet ihr den Titel gespielt und bereits vom Gerät gelöscht haben, dann solltet ihr den Kauf erneut aus dem App Store laden und euch über die neuen Inhalte freuen.

Wir haben der JackQuest-Erweiterung endlich den letzten Schliff gegeben! Die Mächte des Bösen sind wieder einmal am Werk. Es ist an der Zeit, dass Jack und Kuro sich Horden von dunklen Kreaturen stellen, in ihrem Bemühen, dem bösen Dracula endlich ein Ende zu bereiten. Hütet Euch vor dem dunklen Schloss!