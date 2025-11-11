iRobot: Die Tage der Roomba-Roboter scheinen gezählt

Bei iRobot wird es langsam eng. Das Unternehmen hatte einst eine Pionierstellung im Roboterbereich. Inzwischen sieht es kaum noch danach aus, als könne das Unternehmen eine drohende Pleite vermeiden.

iRobot hat in der vergangenen Woche noch versucht, sein miserables Quartalsergebnis mit Argumenten wie einem anhaltenden Gegenwind des Marktes, Produktionsverzögerungen und nicht vorhersehbaren Versandunterbrechungen besser dastehen zu lassen als es ist. Der Unternehmenschef Gary Cohen kam allerdings nicht umhin, einzugestehen, dass der Umsatz von iRobot im dritten Quartal weit unter den Erwartungen des Unternehmens lag. Aktuell habe sein Unternehmen auch nicht die Möglichkeit, auf Quellen für zusätzliches Kapital zurückzugreifen.

Die Aktie von iRobot bewegt sich schon seit Wochen stetig nach unten. Der Kursverlauf deutet darauf hin, dass auch die meisten Investoren das Vertrauen in das Unternehmen verloren haben. Seit Jahresbeginn ist das Papier um rund 75 Prozent auf derzeit 1,98 Euro gefallen.

iRobot hatte seine letzten Hoffnungen an den Start einer vollständig überarbeiteten Modellreihe seiner Roomba-Reinigungsroboter im Frühjahr geknüpft. Die neuen Geräte unterscheiden sich grundlegend von den Roomba-Geräten der vergangenen Jahre und orientieren sich in Funktionsweise und Optik deutlich an dem unter den Mitbewerbern verbreiteten Standard.

Nach 35 Jahren kurz vor dem Aus

iRobot blickt auf rund 35 Jahre Erfahrung im Roboterbereich zurück, scheint sich in Sachen Weiterentwicklung jedoch zuletzt festgefahren zu haben. Nun steht zu befürchten, dass die Tage von iRobot gezählt sind.

Das Onlinemagazin The Verge hat bereits bei iRobot angefragt, ob die bereits verkauften Roomba-Geräte nach einer Pleite des Anbieters noch funktionieren. Die Antwort war allerdings ausweichend und hatte im Wesentlichen zum Thema, dass iRobot weiterhin nach Möglichkeiten sucht, die Krise beispielsweise durch einen Verkauf oder sonstige Umstrukturierungen beizulegen.