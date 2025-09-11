iPhones, Apple Watches und AirPods: Details zum Bestellstart

Apple hat soeben nochmal an den für morgen angesetzten Bestellstart, der am Dienstag neu präsentierten iPhone-17-Familie erinnert. Die neuesten Geräte Cupertinos werden sich ab Freitag, den 12. September, um 14 Uhr vorbestellen lassen.

Die neuen AirPods Pro 3 sind bei Apple bereits vergriffen

Bei Apple erhältlich sind dann das iPhone 17, das iPhone Air sowie die Pro-Modelle iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Ebenfalls neu im Angebot, allerdings schon seit dem Event vorbestellbar sind die Apple Watch Series 11, die Apple Watch Ultra 3, die Apple Watch SE 3 sowie die AirPods Pro 3. Der reguläre Verkaufsstart erfolgt dann am 19. September.

Vor allem in Sachen AirPods ist man inzwischen jedoch besser damit beraten, auf die bei Amazon vorrätigen Kontingente zu setzen. Bei Apple haben sich die Liefertermine bereits nach hinten verschoben. Die AirPods Pro 3 kommen hier nicht mehr am 19. an, sondern erst nach dem 26. September.

Geräte und Zubehör im Überblick

Die neuen iPhones kommen mit einer überarbeiteten Frontkamera, einem 48-Megapixel-Kamerasystem und dem aktuellen A19-Chip. Das iPhone Air fällt durch ein besonders dünnes und leichtes Gehäuse auf. Die Pro-Modelle sind für höhere Leistung und verbesserte Kameraoptionen ausgelegt.

Die diesjährigen Gerätefarben im Überblick

Auch bei der Apple Watch gibt es Anpassungen. Die Series 11 bringt erweiterte Gesundheitsfunktionen wie Bluthochdruckhinweise und einen Schlafindex. Die Watch SE 3 ergänzt ein Always-On-Display sowie Temperaturmessung, während die Watch Ultra 3 erstmals Satellitenkommunikation mit Notruf- und Standortfunktion unterstützt. Die AirPods Pro 3 bieten eine verbesserte Geräuschunterdrückung, sitzen stabiler und erfassen erstmals die Herzfrequenz beim Training.

Neues Zubehör zum Verkaufsstart

Zum Verkaufsstart bietet Apple außerdem neues Zubehör an. Für das iPhone Air gibt es spezielle Bumper, Cases mit MagSafe und eine MagSafe-Batterie. Für die Pro-Modelle werden neue Schutzhüllen sowie ein Crossbody-Band eingeführt.

Auch die Armbandkollektionen der Apple Watch wurden überarbeitet, inklusive neuer Varianten von Nike und Hermès. Um hier einen Überblick zu bekommen, solltet ihr euch unbedingt die Bandbreite-App installieren.

Preise, Trade-In und Vorbestellung

Apple weist auf sein Trade-In-Programm hin, bei dem beim Eintausch älterer Geräte eine Gutschrift von 210 bis 795 Euro möglich ist. Wer Lust und Zeit hat kann seine Vorbestellung zudem schon vorbereiten, indem die entsprechende Hardware (und die Zahlungsmethode) bereits vorab in der Apple Store App ausgewählt wird. Der finale Kauf kann dann am Freitag mit wenigen Schritten abgeschlossen werden.