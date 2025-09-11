Vorbereitung bereits möglich
iPhones, Apple Watches und AirPods: Details zum Bestellstart
Apple hat soeben nochmal an den für morgen angesetzten Bestellstart, der am Dienstag neu präsentierten iPhone-17-Familie erinnert. Die neuesten Geräte Cupertinos werden sich ab Freitag, den 12. September, um 14 Uhr vorbestellen lassen.
Die neuen AirPods Pro 3 sind bei Apple bereits vergriffen
Bei Apple erhältlich sind dann das iPhone 17, das iPhone Air sowie die Pro-Modelle iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Ebenfalls neu im Angebot, allerdings schon seit dem Event vorbestellbar sind die Apple Watch Series 11, die Apple Watch Ultra 3, die Apple Watch SE 3 sowie die AirPods Pro 3. Der reguläre Verkaufsstart erfolgt dann am 19. September.
Vor allem in Sachen AirPods ist man inzwischen jedoch besser damit beraten, auf die bei Amazon vorrätigen Kontingente zu setzen. Bei Apple haben sich die Liefertermine bereits nach hinten verschoben. Die AirPods Pro 3 kommen hier nicht mehr am 19. an, sondern erst nach dem 26. September.
Geräte und Zubehör im Überblick
Die neuen iPhones kommen mit einer überarbeiteten Frontkamera, einem 48-Megapixel-Kamerasystem und dem aktuellen A19-Chip. Das iPhone Air fällt durch ein besonders dünnes und leichtes Gehäuse auf. Die Pro-Modelle sind für höhere Leistung und verbesserte Kameraoptionen ausgelegt.
Die diesjährigen Gerätefarben im Überblick
Auch bei der Apple Watch gibt es Anpassungen. Die Series 11 bringt erweiterte Gesundheitsfunktionen wie Bluthochdruckhinweise und einen Schlafindex. Die Watch SE 3 ergänzt ein Always-On-Display sowie Temperaturmessung, während die Watch Ultra 3 erstmals Satellitenkommunikation mit Notruf- und Standortfunktion unterstützt. Die AirPods Pro 3 bieten eine verbesserte Geräuschunterdrückung, sitzen stabiler und erfassen erstmals die Herzfrequenz beim Training.
Neues Zubehör zum Verkaufsstart
Zum Verkaufsstart bietet Apple außerdem neues Zubehör an. Für das iPhone Air gibt es spezielle Bumper, Cases mit MagSafe und eine MagSafe-Batterie. Für die Pro-Modelle werden neue Schutzhüllen sowie ein Crossbody-Band eingeführt.
Auch die Armbandkollektionen der Apple Watch wurden überarbeitet, inklusive neuer Varianten von Nike und Hermès. Um hier einen Überblick zu bekommen, solltet ihr euch unbedingt die Bandbreite-App installieren.
Preise, Trade-In und Vorbestellung
Apple weist auf sein Trade-In-Programm hin, bei dem beim Eintausch älterer Geräte eine Gutschrift von 210 bis 795 Euro möglich ist. Wer Lust und Zeit hat kann seine Vorbestellung zudem schon vorbereiten, indem die entsprechende Hardware (und die Zahlungsmethode) bereits vorab in der Apple Store App ausgewählt wird. Der finale Kauf kann dann am Freitag mit wenigen Schritten abgeschlossen werden.
Wo hat man denn die besten Chancen, dass das iPhone auch direkt am 19.9. ausgeliefert wird? Direkt bei Apple? Was ist mit anderen Anbietern wie Comspot? Oder direkt am 19.9 in einen Store gehen? Wollte halt jetzt nicht direkt davor campen ;)
Ich mach es so: o2 Hotline (bestelle immer bei o2), gleichzeitig o2 Webseite und zusätzlich Media Markt.
Damit bin ich gut abgesichert (:
Und o2 hat bisher immer pünktlich geliefert, musst halt am besten schon kurz vor 14:00 in die hotline Warteschlange gehen und alles schon vorbereitet haben die Webseite offen etc.
wenn jeder wieder 2 zurückschickt, dann ist es ja kein Wunder, dass es schnell ausverkauft ist.
Ich enthalte mich und behalte noch mein 15 Pro und meine 6er Watch
Schau an. Der Inbegriff des Egoismus beim Menschen.
Nur das Handy oder mit einem neuen Vertrag bzw. Verlängerung?
+1
Ich versuche natürlich nur das iPhone zu bestellen, wenn das in der Hotline nicht klappt, dann bestelle ich mit neuem Vertrag – eins für mich und eins für meine Freundin
Am sichersten ist vermutlich die Bestellung bei Apple in Kombination mit einer Abholung im Store. Jedenfalls kann man so z. B. noch eine Ultra 3 pünktlich erhalten, während beim Versand schon ein späteres Datum angegeben wird.
Weiss jemand wie das heutzutage bei der Telekom läuft?
Einfach ab 0 Uhr anrufen. Funktioniert jedes Jahr.
Ifun, die Kommentarsektion ist scheisse. Keine Likes, man erkennt nicht an wen sich eine Subnachricht richtet und das ganze ist so unübersichtlich. Könntet ihr das bitte nicht anders programmieren?
Mach doch einfach ein @J.C. , dann weiß jeder, wen du meinst ;)