iPhone-Vorstellung am 10. September: Ist das die Einladung?

Den 10. September haben wir ja bereits im April als Termin für die Vorstellung der diesjährigen iPhone-Modelle in die Runde geworfen. Unsere Informationen diesbezüglich stammen aus einer Quelle, die sich bereits über die letzten Jahre hinweg als zuverlässig erwiesen hat. Dieses Datum wird nun auf eine bislang ungewohnte Art untermauert. Vorab veröffentlichte Bilder von neuen Produkten gehören inzwischen ja quasi zum Pflichtprogramm, aber ein Bild der offiziellen Einladung knapp drei Wochen vor dem Event hatten wir bislang noch nie.

According to what I was told by a source who asked to remain anonymous, the new Apple event where the iPhone 16 will be presented, will be held on September 10 2024.

This should be the cover of the invitation pic.twitter.com/7jGoafHaOU

