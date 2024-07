iPhone-Verkehrswarner: Ooono legt mit CarPlay vor, Drive One unterbietet

Günstiger als heute gab es die beliebten Verkehrswarner von Ooono bislang noch nicht. Sowohl das alte Modell mit Knopfzelle als auch die neue Version mit Akku, USB-C-Anschluss und CarPlay-Integration werden derzeit zum bislang günstigsten Preis angeboten.

Doch nicht nur der Platzhirsch macht beim Prime Day mit, auch die direkte Konkurrenz von Drive One, die es ausschließlich mit der originalen Variante des Ooono aufnimmt, kann maximal günstig mitgenommen werden. Der laufende Preisabzug von 60 Prozent reduziert den Gesamtpreis des Drive One auf nur noch 19,99 Euro. Dabei greifen beide Wettbewerber auf die selben Datenbanken zu.

Ooono NO2 mit CarPlay und Akku

Der Ooono NO2 ist mit einem integrierten Akku ausgestattet, lässt sich per USB-C aufladen, kommt mit einer magnetischen Befestigung und einer umfangreichen CarPlay-Integration. Das Gerät selbst ist moderner und eleganter gestaltet als sein Vorgänger. Ein LED-Lichtring und zwei Knöpfe zur Alarmmeldung beziehungsweise zur Entwarnung sind zusätzliche Features.

Es ist möglich, dass der Ooono NO2 langfristig eine Jahresgebühr für die CarPlay Nutzung erheben wird, nach Angaben der Macher steht die finale Entscheidung hier noch aus. Nach dem Kauf kann die CarPlay Integration jedoch garantiert ein Jahr lang ohne zusätzliche Kosten eingesetzt werden.

Ooono NO1, Klassiker mit guter App

Der Ooono NO1 hingegen verzichtet auf CarPlay, ist günstiger und bietet grundlegende Warnfunktionen mit akustischen und visuellen Signalen, betrieben durch eine Knopfzellen-Batterie. Beide Geräte nutzen die selbe Ooono-App und eine Bluetooth-Verbindung zum iPhone für Echtzeitwarnungen. Sobald sich iPhone und Ooono begegnen startet die App automatisch im System-Hintergrund und muss nicht manuell aktiviert werden.

Drive One als Preissieger

Der Drive One stellt mit einem Preis von aktuell 19,99 Euro eine kostengünstige Alternative zu den Ooono-Geräten dar und ist mit seinem Durchmesser von 4,8 Zentimetern etwas größer als der Ooono NO1. Er bietet zwei Knöpfe zur Meldung von Verkehrsgefahren und Geschwindigkeitskontrollen, besitzt ebenfalls eine LED-Signalgebung und akustische Hinweise. Befestigt wird der Drive One mit selbstklebenden Haftstreifen und nutzt eine App, die auf blitzer.de-Daten zugreift, um in Echtzeit über Verkehrsgefahren zu informieren. Die App zeigt zudem eine Live-Straßenkarte an.

Produkthinweis Needit Original Drive One Blitzerwarner, Radarwarner Warnt vor Blitzern und Gefahren im Straßenverkehr in Echtzeit,... 19,99 EUR 49,90 EUR

Während der Ooono NO2 mit CarPlay-Integration und einer modernen Ausstattung punktet, bietet der Drive One als günstigere Alternative vergleichbare Funktionen ohne CarPlay-Unterstützung. Der Ooono NO1 bleibt am Markt als preisgünstige und bewährte Option für Nutzer, die auf die neuesten Features verzichten können. Alle drei Produkte bieten zuverlässige Warnungen vor Blitzern und Gefahrenstellen und sind besonders bei Vielfahrern geschätzt.