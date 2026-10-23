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Torras-Case mit Standfuß deutlich reduziert

iPhone Duo: Schutzhüllen von Apple, Torras und Spigen im Angebot
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18 Kommentare 18

Mit dem heutigen Verkaufsstart des iPhone Duo stellt sich für viele Käufer auch die Frage nach einer passenden Schutzhülle. Schließlich möchte man ein Smartphone für mindestens 2.299 Euro nicht gleich beim ersten Sturz beschädigen. Neben Apples offiziellen Cases sind inzwischen zahlreiche Alternativen erhältlich. Wir haben fünf interessante Modelle herausgesucht, darunter eine aktuell deutlich reduzierte Hülle von Torras.

iPhone Duo Case

Apples Originalhüllen kosten bis zu 149 Euro

Wer beim Zubehör lieber beim Hersteller bleibt, findet das offizielle iPhone Duo Case von Apple für 89 Euro bei Amazon. Die zweiteilige Hülle besteht aus matt beschichtetem Polycarbonat und schützt die Rückseite sowie die Ränder des Außendisplays. MagSafe wird unterstützt, das Scharnier bleibt allerdings frei. Apple bietet das Case in Navyblau und Sand an.

Deutlich teurer ist das iPhone Duo Folio mit Standfuß. Apple verlangt regulär 149 Euro. Dafür gibt es eine Hülle aus Funktionsgewebe, die sich auch über das Außendisplay legt und einen ausklappbaren Standfuß besitzt. Damit lässt sich das Duo in verschiedenen Winkeln zum Lesen, für FaceTime oder zum Videoschauen aufstellen. Auch das Scharnier wird durch die Konstruktion abgedeckt. Selbst mit einem gelegentlichen Preisnachlass bleibt das Folio eine kostspielige Lösung.

Torras mit Standfuß jetzt für 67,99 Euro

Eine interessante Alternative kommt von Torras. Das Ostand Q3 VegSkin ist bei Amazon derzeit von 79,99 Euro auf 67,99 Euro reduziert. Es kombiniert eine Oberfläche aus sogenanntem Silikonleder mit einem drehbaren Magnetständer. Dadurch lässt sich das iPhone nicht nur aufstellen, sondern der Ring auch als zusätzliche Griffhilfe verwenden. MagSafe bleibt nutzbar. Anders als bei Apples einfachem Case ist zudem ein Scharnierschutz vorgesehen. Die verlinkte Variante kommt in Dunkelblau.

Torras Iphone Duo Produkt

Pitaka und Spigen setzen auf unterschiedliche Schutzkonzepte

Wer das iPhone Duo möglichst schlank halten möchte, kann zur Aramidfaser-Hülle von Pitaka greifen. Das besonders dünne Material trägt kaum auf und besitzt integrierte Magnete. Allerdings schützt diese Variante ausschließlich die Rückseite. Die Ränder des Außendisplays und das Scharnier bleiben unbedeckt. Die Hülle ist deshalb vor allem etwas für Nutzer, die möglichst wenig zusätzliches Material am Gerät haben möchten.

Pitaka Iphone Duo Produkt

Mehr Schutz verspricht die Spigen Ultra Hybrid Pro S MagFit. Das transparente Case besteht aus Polycarbonat und TPU, besitzt verstärkte Ecken sowie eine bewegliche Abdeckung für das Scharnier. Hinzu kommen ein integrierter, drehbarer Standfuß und MagSafe-Unterstützung. Laut Hersteller soll die Materialmischung außerdem verhindern, dass die transparente Hülle schnell vergilbt.

Welche Lösung die richtige ist, hängt vor allem davon ab, wie viel Schutz du möchtest und wie schlank das faltbare iPhone bleiben soll. Gerade beim iPhone Duo lohnt es sich, auf das Scharnier zu achten: Während manche Cases lediglich die Rückseite bedecken, versuchen andere, auch die empfindliche Faltmechanik abzusichern. Die tatsächliche Schutzwirkung muss sich allerdings erst im Alltag zeigen.

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Apple iPhone Duo Case - Navyblau ​​​​​​​ 89,00 EUR

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Apple iPhone Duo Folio mit Standfuß - Navyblau ​​​​​​​ 144,99 EUR 149,00 EUR

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pitaka Ultradünne Hülle für iPhone Duo aus Aramidfaser Sonnenuntergang | Aramidfaser Ultraleichte Hülle für iPhone... 59,99 EUR

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Spigen iPhone Duo (Fold) Hülle Ultra Hybrid Pro S MagFit -Clear White | Kompatibel mit MagSafe, Scharnierschutz... 43,99 EUR

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23. Okt. 2026 um 19:51 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Das Folio bringe ich morgen leider wieder zurück und werde das Case nehmen. Das Folio gefällt mir leider nicht :(

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  • Das pitaka 60€ verlangt hätte ich nicht gedacht, die anderen Hüllen von dennen bewegen sich auch in dem preissegment

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  • Das torras case ist aber vorne völlig ungeschützt…

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  • Bezieht sich jetzt nicht auf Hüllen, sondern dem Displayschutz von Spigen für das Duo:

    Hatte mir im Vorfeld von Spigen Schutzglas für das Duo Display (Außen, versteht sich) bestellt und heute aufgetragen.
    Leider bei beiden Gläsern aus dem Doppelpack das Problem gehabt, dass die Gläser an der oberen rechten Ecke nicht richtig auf dem Display auflagen und haften.

    Jetzt nutze ich es erst einmal ohne Schutz.
    Gibt es Erfahrungswerte von anderen iPhone Modellen (17er), deren Displays aus dem gleichen Material sind, wie Kratzfest diese bei normaler Nutzung sind? Trage Handys immer in der Hosentasche, ohne andere Gegenstände in derselben Tasche.

    Oder welche anderen Display-Schutzgläser könnt ihr für das Duo empfehlen?

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  • 89 – 149€ für eine Apple Hülle…
    Dann noch Apple care…läuft bei den Duo Käufern und vor allen für Apple;)

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  • Pitaka bietet im internationalen Shop auch Aramid Cases an die das gesamte Gerät sichern. Für 99 Dollar habe ich mal bestellt und warte auf die Lieferung im Laufe des Novembers.

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