iPhone-Diashows: Wenn sich die Abspielgeschwindigkeit nicht ändern lässt

Apple könnte aber in der Tat auch deutlicher auf diese Einstellung aufmerksam machen, denn wenn man den direkten Vergleich nicht hat, muss man schon genau hinsehen um zu erkennen, dass der Schieberegler, wenn „Origami“ ausgewählt ist, ausgegraut sein soll. Lediglich der Blauton ist leicht aufgehellt, ein „echtes“ Grau oder gar ein kleiner Erklärungstext – Platz ist in diesem Fenster genug – würde unerfahrenen Nutzern hier ohne Frage helfen.

Die Antwort ist einfacher als man denkt. Man kann nämlich nicht bei allen Diashow-Themen Einfluss auf die Abspielgeschwindigkeit nehmen und mit „Origami“ ist ausgerechnet jene Variante der erste Eintrag in der Liste und damit in der Regel vorab ausgewählt, bei der diese Möglichkeit nicht vorhanden ist.

Insert

You are going to send email to