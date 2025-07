iPhone-Case verwandelt Lightning-Anschluss in USB-C

Der aus der Schweiz stammende Bastler Ken Pillonel hat wieder zugeschlagen. Ihr erinnert euch vielleicht: Vor vier Jahren hat Pillonel das erste iPhone mit USB-C vorgestellt – zwei Jahre, bevor Apple beim iPhone 15 den Lightning-Anschluss durch USB-C ersetzt hat.

Bei Pillonel ging es damals allerdings lediglich darum, die Durchführbarkeit eines solchen Umbaus zu beweisen. Mit Lötkolben und Lupe hat der Robotikstudent damals ein iPhone 13 Pro umgebaut. Ein Aufwand, der sich kaum als Dienstleistung realisieren lässt.

Jetzt hat Pillonel allerdings einen Weg gefunden, um ein Upgrade von Lightning auf USB-C für ältere iPhone-Modelle serienmäßig anzubieten. Dazu muss das iPhone allerdings nicht mehr direkt modifiziert werden, die komplette Technik steckt stattdessen in einer speziell angefertigten iPhone-Hülle, die man unter dem Namen iPh0n3 – USB-C Protection Case käuflich erwerben kann.

Adapter direkt ins Case integriert

In die Unterseite der iPhone-Hülle ist ein Adapter von Lightning auf USB-C integriert. Hierbei handelt es sich um eine speziell angefertigte Platine, die möglichst platzsparend in die Rückseite der Hülle eingebaut ist und an der Unterseite des iPhones nur minimal zusätzlichen Platz beansprucht.

Zum Start bietet Pillonel sein USB-C Protection Case für das iPhone 13 mini sowie für die verschiedenen iPhone-14-Modelle zu Preisen zwischen 43,90 und 49,90 Schweizer Franken an. Im Laufe der Zeit sollen auch Hüllen für alle weiteren iPhone-Modelle ab dem iPhone Xr, die noch nicht mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sind, angeboten werden. Ergänzend will Pillonel die Farbpalette seiner Hüllen ausbauen, bislang sind diese ausschließlich in Grau erhältlich.

Erst ab September lieferbar

Falls ihr euch für das Produkt interessiert, beachtet unbedingt auch die auf der Produktseite angegebenen Lieferzeiten. Die erste Ladung war nach kurzer Zeit ausverkauft und mit weiteren Lieferungen ist frühestens Mitte September zu rechnen.