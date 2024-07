iPhone-App Checker: Verfolgt Ziele, etabliert Gewohnheiten

Die noch junge iPhone-Applikation Checker bietet eine Möglichkeit, neue Gewohnheiten zu etablieren und konsequenter an persönlichen Zielen zu arbeiten. Der kostenfreie Download ermöglicht es Nutzern, Aktivitäten einfach zu verfolgen und den Fortschritt in einem Kalendergitter anzuzeigen, wodurch Muster und potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten sichtbar werden.



Kalendergitter visualisieren Check-ins

Das Design der Kalendergitter erinnert an die Anzeige der Programmieraktivitäten auf dem Code-Portal GitHub und kann beliebige Aktivitäten, Ziele und Ereignisse im Blick behalten. Anwender können hier die Anzahl der frisch ausgelesenen Bücher festhalten, die täglich konsumierte Wassermenge, die gelaufenen Jogging-Runden, oder notieren, ob die Blumen gegossen oder Alkohol konsumiert wurde.

Die Kalendergitter bieten dann eine visuelle Übersicht der eingetragenen Werte. Jede Zelle des Gitters ändert ihre Farbe je nach Aktivität an einem bestimmten Tag. Dabei kann entweder die Anzahl der Check-ins oder eine spezifische Menge (wie Zeit, Distanz, Kalorien, Geld etc.) im Blick behalten. Zellen mit höheren Werten werden mit satteren Farben und dadurch etwas prominenter dargestellt. Über die Zeit sollen Nutzer so Muster erkennen können: Tage mit hohem Fortschritt und Tage mit geringerer Aktivität.

Die Kalendergitter ermöglichen so eine detaillierte Betrachtung des Fortschritts für jede verfolgte Aktion. Nutzer können sehen, welcher Wochentag oder Monat am meisten zum Gesamterfolg beigetragen hat.

Kostenlos mit drei Boards

Checker erlaubt es, Werte und Einheiten zu den verfolgten Aktionen hinzuzufügen. Nutzer können beispielsweise verfolgen, wie viel Zeit sie für ihr Ziel aufwenden, wie viel Geld sie gespart oder ausgegeben haben oder andere relevante Mengen wie Distanz, Masse oder Kalorien. Alle Visualisierungen für Aktionen mit Mengen passen sich entsprechend den eingegebenen Werten an: Das Gitter hebt Zellen mit größeren Mengen hervor und die Diagramme basieren auf diesen Werten statt nur auf der Anzahl der Check-ins.



Interaktive Home-Screen-Widgets halten wichtige Ziele stets im Blick und ermöglichen das Einchecken, ohne die App zu öffnen. Das Widget zeigt das Gitter, den Namen der verfolgten Aktion sowie die Zeit des letzten Check-ins oder den aktuellen Wert des Tages.

Nutzer können bis zu drei Boards (die Gewohnheiten, Projekte, Ziele etc. darstellen) ohne Einschränkungen erstellen und verwenden. Wer mehr benötigt kann die Checker-App durch einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 10 Euro von allen Limitierungen entfernen und beliebig viele, zusätzliche Boards freischalten.