iPhone-Akkulaufzeit optimieren: Apple veröffentlicht neuen Leitfaden

Apple hat im hauseigenen Support-Portal einen neuen Leitfaden veröffentlicht, der iPhone-Nutzern helfen soll, die Akkulaufzeit ihrer Geräte zu verlängern. In dem auf den 29. August datierten und bislang nur in einer englischen Sprachversion verfügbaren Dokument („If the battery in your iPhone drains too quickly“) gibt das Unternehmen praktische Hinweise, wie Nutzer den Energieverbrauch reduzieren können.

Empfohlene Einstellungen

Eine der wichtigsten Empfehlungen ist die Aktivierung der automatischen Helligkeitsanpassung und der Auto-Sperre, die das Display nach einer gewissen Inaktivität ausschaltet. Auch das Reduzieren der Bildschirmhelligkeit und die Einschränkung des Zugriffs von Apps auf Standortdaten können den Akku schonen.

Nutzer können zudem in den Einstellungen überprüfen, welche Apps wie viel Energie verbrauchen. Besonders grafik- und prozessorintensive Applikationen sowie solche, die häufig den Standort abrufen, verbrauchen viel Energie. Wer diese Funktionen reduziert oder seltener nutzt, kann die Akkulaufzeit spürbar verlängern.

Nutzung von WLAN und Stromsparmodus

Apple empfiehlt außerdem, möglichst auf WLAN zurückzugreifen, da dies weniger Energie als die Nutzung mobiler Daten verbraucht. Bei schlechtem Empfang kann der Flugmodus helfen, den Akku zu schonen, da das Gerät nicht ständig nach einem Signal sucht.

Für iPhone-Modelle ab dem iPhone 12 gibt es die Funktion 5G Auto, die automatisch auf LTE wechselt, wenn 5G keine spürbaren Vorteile bietet. Dies spart zusätzlich Energie.

Nach einem iOS-Update kann es vorkommen, dass die Akkulaufzeit vorübergehend kürzer ist, da im Hintergrund noch Prozesse laufen. Hier rät Apple, ein paar Tage abzuwarten.

Zusätzlich können Nutzer den „Stromsparmodus“ aktivieren, der den Energieverbrauch weiter reduziert, indem bestimmte Funktionen wie Hintergrundaktualisierungen oder visuelle Effekte eingeschränkt werden.