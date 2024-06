iPhone-Akku soll sich künftig einfacher wechseln lassen

Apple will offenbar dafür sorgen, dass sich der im iPhone verbaute Akku einfacher wechseln lässt. Das Unternehmen forscht laut einem Bericht des Onlinemagazins The Information an einer Methode, die den Verzicht auf die aktuell genutzte Klebstoffverbindung ermöglicht.

Anstelle von Klebstoff soll der Akku künftig mithilfe einer Technologie namens „Electrically Induced Adhesive Debonding“ im iPhone befestigt werden. Bei Bedarf lässt sich der Akku dann durch zugeführte Spannung aus der Halterung lösen. Bislang muss man hier mit vergleichsweise hohem Aufwand und Geschick die zwischen Akku und dem iPhone-Gehäuse angebrachten Klebestreifen ablösen.

Battery of early stage iPhone 16 Pro Proto

Features glossy metal shell, 3355mAh Capacity(13.02Wh), LCV 4.48V(Limited Charge Voltage)

Current stage prototype has changed some design: from glossy surface to frosted metal shell, and with a redesigned connector#Apple #appleinternal pic.twitter.com/QvguZ7CrtL

— Kosutami (@Kosutami_Ito) November 20, 2023