iPhone 17 Air: Dünner geht’s vermutlich wirklich nicht

Wenn das iPhone 17 Air tatsächlich so kommt, wie derzeit erwartet wird, wird das Gerät auf jeden Fall für große Augen und vermutlich auch jede Menge Diskussionen sorgen. Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder neue, angeblich bereits auf den finalen Abmessungen des Geräts basierende Modelle des iPhone 17 gesehen. Die Fotos davon werden stetig besser und zeigen immer eindrucksvoller, wie extrem dünn das neue iPhone-Modell aller Wahrscheinlichkeit nach ist.

Die beiden hier gezeigten Fotos stammen einmal mehr von dem über die vergangenen Jahre hinweg stets sehr aktiven und in der Regel gut informierten Majin Bu. Die beiden Dummy-Modelle im Bild machen deutlich, wie dünn sich das iPhone 17 Air im Vergleich zu den regulären iPhone-Modellen präsentiert.

Natürlich sorgt dieser Formfaktor auch für jede Menge Stirnrunzeln und offene Fragen. Und auch wenn wir davon ausgehen, dass Apple konstruktionstechnisch alles dafür getan hat, um ein „Bendgate“ zu vermeiden: Es werden nach dem Verkaufsstart des neuen iPhone-Modells wohl keine zwölf Stunden vergehen, bis der erste YouTuber mit einem verbogenen iPhone 17 Air auf Klickfang geht.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie lange der integrierte Akku mitmacht. Auch hier wird bereits im Vorfeld und ohne die finale Bestätigung des Formfaktors heftig darüber spekuliert, dass der extreme Formfaktor kaum Platz für einen einigermaßen leistungsfähigen Akku bieten dürfte. Wie beim Thema Biegen dürfte sich Apple allerdings auch mit diesem Sachverhalt auseinandergesetzt haben. Den Verantwortlichen müsste klar sein, dass die Messlatte der Kunden unabhängig vom Formfaktor sehr hoch liegt.

Majin Bu hat zwischenzeitlich auch weitere Fotos veröffentlicht, auf denen die teils extrem klobigen Kamera-Elemente der kommenden iPhone-Modelle und ein Stapel neuer, dazu passender Hüllen zu sehen sind. Auch in diesem Jahr scheint rund vier Monate vor Apples iPhone-Event das Gros der erwarteten Neuvorstellungen bereits kein Geheimnis mehr.

