Insektenstich-Heiler „Heat it“ zum Saisonstart günstiger

Der „Insektenstich-Heiler“ Heat it wird in der mit den neuesten iPhones kompatiblen USB-C-Version momentan wieder im Preis gesenkt für 25,39 Euro angeboten. Zum gleichen Preis ist derzeit auch die mit dem bis zum iPhone 14 von Apple verbauten Lightning-Anschluss kompatible Lightning-Variante des kleinen Steckers erhältlich.

Das kommt für einige Nutzer vermutlich gerade zur rechten Zeit. Vielleicht ist das auch ein regionales Problem, aber die Mückensaison scheint dieses Jahr ungewohnt früh zu starten. Eigentlich ein leidiges Sommerproblem, haben wir hier beim Grillen am Wochenende bereits die ersten Stiche abgekriegt.

„Heat it“ setzt auf altbekanntes Prinzip

Der „Heat it“ setzt auf das altbekannte Prinzip, dass man bei einem noch frischen Mückenstich den Juckreiz mindern und auch die Heilung beschleunigen kann, wenn man die Einstichstelle zeitnah mit Wärme behandelt.

Raucher kennen diese Methode vermutlich schon seit Urzeiten. Man muss dafür auch keine Zigarette auf der Haut ausdrücken, sondern es genügt, die Glut kurz nah an die Einstichstelle zu halten. Gesünder ist es aber allemal, sich deswegen keine Zigarette anzustecken, sondern stattdessen beispielsweise einen erhitzten Löffel oder eine komfortable Lösung wie die mittlerweile von vielen Herstellern angebotenen „Insektenstich-Heiler“ zu verwenden.

Einfach und flexibel anzuwenden

Der „Heat it“ wird einfach unten ans iPhone gesteckt, bezieht seine Energie direkt aus dem Smartphone-Akku und erhitzt sich innerhalb weniger Sekunden. Der Clou ist hier die Möglichkeit, die Leistung individuell anzupassen. So kann man nicht nur wählen, ob eine erwachsene Person oder ein Kind behandelt wird, sondern auch einen Modus für sensible Haut aktivieren sowie die Wärmebehandlung auch in der Länge variieren.

Und für alle, die sich fragen, warum es den „Heat it Pro“ weiterhin nicht für iPhones mit USB-C zu kaufen gibt: Wir haben diesbezüglich beim Hersteller nachgefragt, aber bislang keine Antwort erhalten. Grundsätzlich darf man sich aber auch fragen, ob das überarbeitete Design und eine integrierte Taschenlampe tatsächlich den für dieses Modell angesetzten doppelten Kaufpreis wert ist.