iPhone 16: Vodafone und Telekom bereiten Verkaufsstart vor

Ab Freitag lassen sich die neuen iPhone-Modelle nicht nur bei Apple bestellen, auch die Telekom und Vodafone bieten die Geräte von diesem Tag an zur Vorbestellung an. Diese Option ist zumindest für Kunden der Mobilfunkanbieter interessant, die sich für den Kauf im Subventionsmodell interessieren.

Eintauschbonus bei Vodafone

Vodafone will iPhone-Käufer zudem mit einem Eintauschbonus locken und bietet bei der Bestellung eines der neuen iPhone-Modelle in Verbindung mit einem neuen Vertrag bis zu 120 Euro Preisnachlass an. Wohlgemerkt ist hierbei von einem „älteren Handy“ die Rede, es muss sich also nicht um ein iPhone handeln. Den Bonus in Höhe von 120 Euro erhält man übrigens zusätzlich zum Restwert des Geräts. Allerdings muss das Altgerät mindestens einen Restwert von 1 Euro haben. Eine Preisbestimmung ist bereits vorab über das Trade-in-Portal von Vodafone möglich.

Das Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt vom 13. September bis zum 9. Oktober beim Abschluss eines der GigaMobil-, GigaMobil-Young-, Family-Card- oder Smart-XS-Tarife..

Telekom: Reservierungsticket und Gratis-Versicherung

Die Telekom bietet auch in diesem Jahr ihre sogenannten Reservierungstickets für Bestandskunden an. In der Mein-Magenta-App können sich diese im Bereich „Magenta Moments“ einen Coupon Code zur Reservierung sichern. Die Codes sind auf 10.000 Stück limitiert und bis zum 13. September 2024 um 9 Uhr früh erhältlich.

Obendrauf gibt es bei der Telekom für iPhone-Käufer eine Handyversicherung für drei Monate kostenlos. Das Angebot gilt beim Kauf eines iPhone Modells im Zeitraum vom 10. September bis 31. Dezember 2024 über die Telekom. Die Versicherung beinhaltet neben technischen Defekten auch Schutz bei Raub und Diebstahl. Zudem ist Zubehör der Geräte im Wert von bis zu 200 Euro mitversichert.

Die Versicherung wird laut Telekom beim Kauf eines der Geräte und dessen Registrierung automatisch aktiv. Ihr müsst euch auch keine Gedanken über die Kündigung machen, die Versicherung endet nach drei Monaten automatisch.