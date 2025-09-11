Apples iPhone-Preise im September 2025
iPhone 16: Apple streicht größere Speicheroptionen
Apple hat im Nachgang der iPhone-17-Präsentation auch das Angebot beim iPhone 16 angepasst. Ab sofort wird das Standardmodell nur noch mit 128 GB Speicher angeboten und kostet im Apple Store 849 Euro, also 100 Euro weniger als bislang.
Das iPhone 16 bleibt weiterhin verfügbar, allerdings nur mit 128 GB
Die zuvor verfügbaren Versionen mit 256 GB (1.079 Euro) und 512 GB (1.329 Euro) wurden gestrichen.
Anpassungen auch beim Plus-Modell
Das iPhone 16 Plus bleibt in zwei Speichervarianten erhältlich. Kunden können zwischen 128 GB für 949 Euro und 256 GB für 1079 Euro wählen. Die größere Ausführung mit 512 GB wurde ebenfalls aus dem Programm genommen.
Damit reagiert Apple auf die neue iPhone-Generation, die mit mindestens 256 GB Speicher startet. Hätte Apple die entsprechenden Varianten des iPhone 16 beibehalten, hätte dies zu Überschneidungen geführt. Wer mehr Speicherplatz benötigt, wird so auf die Plus-Version oder die neuen iPhone-17-Modelle gelenkt.
Apples iPhone-Preise im September 2025
Die Apple-Preise des aktuell erhältlichen iPhone-Lineups
Unterschiede im Handel
Während Apple die Auswahl einschränkt, finden sich im Onlinehandel weiterhin alle Speichervarianten des iPhone 16. Bei Amazon sind sowohl die 256-GB- als auch die 512-GB-Versionen erhältlich, zu Preisen, die deutlich unter den aktuellen Apple-Listenpreisen liegen.
So kostet das iPhone 16 mit 128 GB dort 779 Euro, die 256-GB-Variante liegt bei 909 Euro und das Modell mit 512 GB bei 1178 Euro. Damit bleibt für Kunden, die ein iPhone 16 mit größerem Speicher bevorzugen, der Kauf über Drittanbieter vorerst die empfehlenswerte Alternative. Laut Apple wird die iPhone-16-Familie weiterhin bei bei autorisierten Händlern erhältlich sein.
Der Vorverkauf der neuen iPhone-17-Familie beginnt am morgigen Freitag um 14:00 Uhr deutscher Zeit. Ab dem 19. September werden die Geräte regulär im Handel verfügbar sein.
Wieso fehlen die iPhone 16 Pro Modelle in der Liste?
Weil man das iPhone 16 Pro nicht mehr bei Apple kaufen kann.
Finde ich auch sehr seltsam. Auch nach dem Hinweis. Macht irgendwie wenig Sinn. Wahrscheinlich rein monetäre Gründe.
Hätte es logischer gefunden, dass wenn das Pro aus welchen Gründen auch immer nicht dabei sein soll, auch die anderen 16er Varianten rausfliegen.
Es ist ein Unternehmen, welches seine neuesten und teueren Produkte an die Menschen bringen will. Natürlich sind das rein monetäre Gründe. Aber die alten Pro-Varianten sind ja immer noch bei anderen Händlern zu günstigeren Preisen erhältlich.
War auch letztes Jahr so, dass die 15er Pro Varianten nach der Vorstellung der 16er Modelle nicht mehr bei Apple erhältlich waren.
Dann schnell in den Refurb Store von Apple. Denn da gibt es noch iPhone 15 mit mehr als 128 GB ;-)
Seh ich das richtig, dass 744 GB mehr Speicher beim iPhone 17 Pro (Max) schlappe 500 Euro kosten?
Wer kauft denn nach dem iPhone 17 noch ein iPhone 16 bei Apple direkt für schlappe 100€ weniger. Und dann stimmt das ja nicht mal, denn das 17 hat dann 256GB.
Und zwischen 16 und 17 ist ja mit Abstand der größte Sprung passiert, was Verbrsserungen angeht.
Mittlerweile finde ich den Preisunterschied USA – Deutschland/Österreich nicht mehr lustig. Der Dollar ist deutlich schwächer geworden, in den USA gibt es Zölle und trotzdem werden wir abgezockt. Selbst mit Salestax und EU Importzöllen komm ich nicht auf die Europreise
Die geringe Preisdifferenz von 100 EUR zwischen dem 16er mit 128 GB und dem 17er mit 256 GB und 120 Hz-Display (etc.) deutet darauf hin, dass keine übergroßen Lagerbestände mehr zu existieren scheinen, oder?
Nö, warum sollte es?
Seid nett zueinander
Boah diese Preise sind wirklich einfach nur noch sick!
Das ist jetzt hoffentlich keine neue Erkenntnis in 2025.. es hat sich an den Preisen ja nichts grundlegendes in 2025 verändert.
Wenn dann eher zum positiven für den Einstieg: das 17er mit mehr Speicher zum gleichen Preis wie das 16er UND dazu noch die anderen Verbesserungen.
Alles kein Schnapper, aber mM kein Aufschrei wert.
Vertragsverlängerung mit iPhone 16 Pro (Titan) oder iPhone 17 Pro (Alu)?
Irgendwie finde ich, das man beim Titan mehr Qualität bekommt, oder was meint ihr?