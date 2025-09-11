iPhone 16: Apple streicht größere Speicheroptionen

Apple hat im Nachgang der iPhone-17-Präsentation auch das Angebot beim iPhone 16 angepasst. Ab sofort wird das Standardmodell nur noch mit 128 GB Speicher angeboten und kostet im Apple Store 849 Euro, also 100 Euro weniger als bislang.

Das iPhone 16 bleibt weiterhin verfügbar, allerdings nur mit 128 GB

Die zuvor verfügbaren Versionen mit 256 GB (1.079 Euro) und 512 GB (1.329 Euro) wurden gestrichen.

Anpassungen auch beim Plus-Modell

Das iPhone 16 Plus bleibt in zwei Speichervarianten erhältlich. Kunden können zwischen 128 GB für 949 Euro und 256 GB für 1079 Euro wählen. Die größere Ausführung mit 512 GB wurde ebenfalls aus dem Programm genommen.

Damit reagiert Apple auf die neue iPhone-Generation, die mit mindestens 256 GB Speicher startet. Hätte Apple die entsprechenden Varianten des iPhone 16 beibehalten, hätte dies zu Überschneidungen geführt. Wer mehr Speicherplatz benötigt, wird so auf die Plus-Version oder die neuen iPhone-17-Modelle gelenkt.

Apples iPhone-Preise im September 2025

Die Apple-Preise des aktuell erhältlichen iPhone-Lineups

Unterschiede im Handel

Während Apple die Auswahl einschränkt, finden sich im Onlinehandel weiterhin alle Speichervarianten des iPhone 16. Bei Amazon sind sowohl die 256-GB- als auch die 512-GB-Versionen erhältlich, zu Preisen, die deutlich unter den aktuellen Apple-Listenpreisen liegen.

So kostet das iPhone 16 mit 128 GB dort 779 Euro, die 256-GB-Variante liegt bei 909 Euro und das Modell mit 512 GB bei 1178 Euro. Damit bleibt für Kunden, die ein iPhone 16 mit größerem Speicher bevorzugen, der Kauf über Drittanbieter vorerst die empfehlenswerte Alternative. Laut Apple wird die iPhone-16-Familie weiterhin bei bei autorisierten Händlern erhältlich sein.

Der Vorverkauf der neuen iPhone-17-Familie beginnt am morgigen Freitag um 14:00 Uhr deutscher Zeit. Ab dem 19. September werden die Geräte regulär im Handel verfügbar sein.