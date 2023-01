iPhone 14: Nur Pro-Modelle mit schnellem USB-C und Wi-Fi 6E?

Aus verschiedenen Ecken war über die letzten Tage hinweg zu hören, dass die nächste iPhone-Generation den schnellen WLAN-Standard Wi-Fi 6E unterstützt. Der Blick in die Glaskugel scheint hier allerdings auch nicht schwer, hat Apple mit den neuen MacBook-Pro-Modellen doch gezeigt, dass die firmeninternen Wegweiser in diese Richtung bereits gestellt sind.

Here's everything I know about iOS 17. Enjoy 😏 via @howtoisolve https://t.co/Ma1NfU4o2N — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 25, 2023

Spannend ist in diesem Zusammenhang eher, welche Geräte Apple zuerst mit der neuen Technologie ausstattet. Es sollte niemand wundern, wenn sich das schnellere WLAN ein neues Alleinstellungsmerkmal für die kommenden Pro-iPhones wird.

In diesem Zusammenhang darf man auf eine Veröffentlichung des unter dem Namen LeaksApplePro agierenden Bloggers verweisen, der in der Vergangenheit schon belegen konnte, dass er über durchaus gute Verbindungen ins Apple-Umfeld verfügt. Nun will dieser Einblick in eine bei Apple unter dem Codename „Dawn“ laufende Vorabversion von iOS 17 erhalten haben.

Die mit Blick auf die kommende iOS-Version in diesem Zusammenhang veröffentlichen Infos, fallen jedoch eher bescheiden aus. Der Fokus soll diesmal auf Stabilität und Effizienz liegen, zudem plane Apple eher dezente Verbesserungen im Bereich der hauseigenen Anwendungen. Allerdings finde sich in iOS 17 auch eine neue App, die ähnlich wie die Watch-App für die Apple Watch als Begleit-App für das kommende Apple-Headset zu sehen ist.

Nur Pro-iPhones mit schnellem USB-C

iOS 17 liefere darüber hinaus aber ein paar interessante Details zu den kommenden iPhone-Modellen – und hier sind wir wieder bei den Unterschieden zwischen Standard und Pro angelangt. So lasse der Code erkennen, dass im kommenden Jahr auch die Standard-Modelle des iPhone 15 anstelle der Notch Apples „Dynamic Island“ erhalten.

Ein neues Alleinstellungsmerkmal für die Pro-Modelle soll dagegen die Möglichkeit zur schnellen Datenübertragung über USB-C sein. Zwar sollen alle vier neuen iPhone-Modelle mit USB-C-Anschluss kommen, jedoch nur die beiden Pro-Modelle auch die maximal mit dem Standard USB 3.2 möglichen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 Gb/s erreichen.

Da würde es doch sehr gut passen, wenn Apple in Sachen Übertragungsgeschwindigkeit hier auch beim drahtlosen Standard drauflegt, und das iPhone 15 Pro sowie das iPhone 15 Pro Max als erste Apple-Smartphones den WLAN-Standard Wi-Fi 6E unterstützen.