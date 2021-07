iPhone 12: Nachrüsten von Dual-Nano-SIM ist möglich

Auch in Deutschland ist das iPhone 12 für den Einsatz mit zwei SIM-Karten vorbereitet. Während hierzulande jedoch nur eine echte SIM-Karte in das Gerät gesteckt und die zweite Rufnummer über den Umweg einer eSIM aktiviert werden muss, können iPhone-Nutzer in China, Hongkong und Macau auf Wunsch auch zwei Nano-SIM-Karten in das kleine Schubfach auf der rechten iPhone-Seite stecken.

Nur in Asien bei Apple erhältlich

Apple selbst beschreibt die Eigenart, über die ausschließlich die in den genannten Regionen verkauften Geräte verfügen, in dem Hilfe-Eintrag #HT209086 („Verwendung der Dual-SIM-Funktion mit zwei Nano-SIM-Karten“).

Wie sich nun herausstellt, lässt sich die Dual-SIM-Option mit zwei physischen SIM-Karten auch bei Geräten nachrüsten, die nicht in China, Hongkong oder Macau verkauft worden.

Dies hat Hugh Jeffreys auf seinem YouTube-Kanal im Selbstversuch festgestellt und zeigt in diesem Video, wie sich eines der auf den Dual-SIM-Betrieb ausgelegten Kartenleser auch in iPhone-Modelle einsetzen lässt, die in anderen Märkten über den Verkaufstresen gereicht wurden.

Der Kartenleser ist gänzlich modular und lässt sich, sobald iPhone-Display und die Geräterückseite von einander getrennt sind, nicht nur relativ problemlos einsetzen, sondern funktioniert offenbar ohne weitere Modifikationen. Plug and Play, wenn man so will.

So zeigt das iPhone nach der Inbetriebnahme direkt das SIM-Einrichtungsmenü an und benötigt keinen weiteren Eingriff im iOS-Betriebssystem.

Einzelteil kostet um die 3 Euro

Vorausgesetzt der Kartenleser ist zur Hand – auf einschlägigen China-Portalen ist das Ersatzteil zu Preisen zwischen 2,98 Euro und 4,83 Euro erhältlich – sollte sich das Upgrade bei allen iPhone-Modellen durchführen lassen, die über einen modularen SIM-Kartenleser verfügen. Dies trifft auf das iPhone XR, das iPhone 11 und das iPhone 12 zu.