iOS-Verson von Microsoft Remote Desktop unterstützt AirPlay

Für Nutzer von Microsoft Remote Desktop ist vielleicht auch von Interesse, dass Microsoft hier im Rahmen eines öffentlichen Beta-Programms die Möglichkeit zum vorzeitigen Bezug neuer Programmversionen für iOS-Geräte und für den Mac anbietet. Die iOS-Beta der Remotedesktop-App läuft über Apples TestFlight-Programm und die Teilnahme lässt sich über diesen Link aktivieren – aktuell wird hier aber ebenfalls nur die Version 10.5.1 angeboten. Wer am Beta-Programm für Microsoft Remote Desktop für den Mac teilnehmen will, findet die neuesten Vorabversionen jeweils im Microsoft App Center .

