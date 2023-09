Apple Arcade: 4 neue Spiele und 40 Updates im September

Apple hat die September-Erweiterungen für Apple Arcade vorgestellt. Nutzer von Apples Spiele-Abo-Dienst dürfen sich im laufenden Monat auf vier neue Titel und mehr als 40 Updates freuen.

Der erste September-Neuzugang für Apple Arcade steht am Freitag mit Meine Talking Angela 2+ an – ist der Name echt so doof oder sind wir nur zu alt? Das „+“ zeigt an, dass es sich hier um eine werbefreie und auf In-App-Käufe verzichtende Variante eines bereits seit zwei Jahren im Apple Store erhältlichen gleichnamigen Spiels handelt. Angela ist eine vermenschlichte Tamagotchi-Katze und der Untertitel „Beste Freundin Mode-Spiel“ deutet an, dass sich der Titel an eine eher spezielle Nutzergruppe richtet.

Mit dem Japanese Rural Life Adventure ist dann die nächste Apple-Arcade-Erweiterung für den 15. September angekündigt. Hierbei handelt es sich um eine Lebenssimulation im Pixel-Design, bei der man eine Selbstversorger-Garten anlegen und das Landleben erleben kann.

Junkworld ist ein für den 22. September angekündigtes Tower-Defense-Spiel in der Tradition von Bloons TD 6. Die Entwickler versprechen waghalsige Abenteuer auf gefährlichen Terrains und Auseinandersetzungen mit dubiosen Gefährten über insgesamt 80 Levels hinweg.

Als letzte Apple-Arcade-Neuerscheinung in diesem Monat ist dann für den 29. September der Titel Cypher 007 angesetzt. Apple verspricht ein Action-Adventure, bei dem James Bond im Zentrum steht und das eine Reihe von Highlights aus der 60jährigen Geschichte des legendären Top-Agenten im Fokus steht.

Über diese vier Neuerscheinungen hinaus stehen für den September wieder zahlreiche inhaltliche Erweiterungen für vorhandene Apple-Arcade-Titel an. Der kürzlich erschienene Titel Hello Kitty Island Adventure wird mit einem „Spooky Celebration“-Event für Halloween vorbereitet. Jetpack Joyride 2 bekommt anlässlich seines einjährigen Jubiläums auf Apple Arcade zwei neue Spielmodi und Mini-Events verpasst und WHAT THE CAR?, Cityscapes: Sim Builder und Angry Birds Reloaded dürfen sich ebenfalls über neue Inhalte freuen.