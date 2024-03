iOS-Updates in der Verpackung: Apples „Presto“-System vor dem Start

Apple wird demnächst in der Lage sein, bereits verpackte und an die hauseigenen Ladengeschäfte ausgelieferte iPhones noch in vor ihrem Verkauf in den Apple-Ladengeschäften mit Softwareupdates auszustatten. Auf diese Weise lässt sich vermeiden, dass Apple-Kunden nach dem Kauf eines neuen iPhones in ungünstigen Fällen erst noch die Gerätesoftware aktualisieren müssen, bevor sie ihr neues iPhone personalisieren und verwenden können.

Der Bloomberg-Autor Mark Gurman berichtet in seinem aktuellen Newsletter davon, dass Apple die zeitnahe Einführung der neuen Option plant. Zunächst stehen hier allerdings wohl nur die amerikanischen Apple-Store-Filialen auf der Liste.

Von der Neuerung war erstmals im vergangenen Herbst die Rede. Die Einführung dieser Technologie kann nicht nur das Kundenerlebnis deutlich verbessern, sondern auch dafür sorgen, dass beispielsweise wichtige Sicherheitsupdates definitiv installiert sind, bevor das Gerät in irgendeiner Form verwendet werden kann.

„Kombination aus MagSafe und Schnellstart“

Der technische Hintergrund klingt zunächst fast schon ein wenig nach Zauberei. Das offenbar „Presto“ genannte System ist in der Lage, die iPhones in ihrer Verpackung zu aktivieren und zu aktualisieren. Unterm Strich profitiert Apple dabei wohl vor allem von der MagSafe-Funktion der Geräte. Die iPhones können mithilfe der drahtlosen Ladetechnologie in der Verpackung mit Ladestrom versorgt und „aufgeweckt“ werden.

Die Aktualisierung der Software erfolgt dann ebenfalls drahtlos, man kann sich das wohl am besten mit der der „Schnellstart“-Funktion von Apple vergleichbar vorstellen. Hier genügt es ja, ein vorhandenes iPhone in die Nähe eines neuen Geräts zu bringen, um dessen Daten auf das neue iPhone zu überspielen.

Das zugehörige Gerät erinnert Gurman zufolge ein wenig an ein Schuhregal aus Metall. Die ersten Tests damit wurden wohl bereits Ende vergangenen Jahres in ausgewählten Apple-Ladengeschäften durchgeführt. Im April soll nun die Installation des Presto-Systems in den amerikanischen Apple Store im großen Stil anlaufen, voraussichtlich bis Sommer sei die Verfügbarkeit in allen amerikanischen Apple-Filialen geplant.