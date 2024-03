Apple-Guthaben diese Woche bei Penny günstiger

Diese Woche könnt ihr euer Apple-Guthaben wieder bei Penny vergünstigt aufladen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass ihr kein Problem mit dem Bonusprogramm Payback habt. Penny und andere Anbieter arbeiten ja mittlerweile standardmäßig mit mehrfachen Payback-Punkten oder auch eigenen Gutscheinen, anstelle der früher regelmäßig verfügbaren direkten Preissenkungen für Apple-Karten.

Die neue Penny-Aktion läuft von heute bis Samstag online bei Penny Kartenwelt und vermutlich auch wieder online in allen Filialen des Discounters. Prüft aber hier wie immer besser nochmal euren lokalen Aktionsprospekt.

Die Aktion ist zudem auf den Kauf von Apple-Geschenkkarten im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro beschränkt – die kleine 15-Euro-Karte und Karten mit variablem Wert sind ausgeschlossen. Penny bietet beim Erwerb dieser Karten zusätzlich 20-fache Payback-Punkte. Während man normalerweise bei Payback für zwei ausgegebene Euro jeweils nur einen Payback-Punkt gutgeschrieben bekommt, erhält man im Rahmen der Aktion beispielsweise beim Kauf einer Apple-Guthabenkarte im Wert von 100 Euro insgesamt 1000 Payback-Punkte, was einem Wert von 10 Euro entspricht.

Ihr könnt euer Punkte-Guthaben dann im Prämienstore von Payback ausgeben. Alternativ dazu findet sich auch die Möglichkeit, sich den Gegenwert der Punkte direkt in Bargeld auszahlen zu lassen. Verwendet hierfür die Option „Bargeld einlösen“ in euren Konto-Einstellungen. Das Guthaben wird dann per Überweisung übertragen, der Mindestwert für eine solche Auszahlung liegt bei 200 Payback-Punkten.

Noch kurze Zeit 10-Euro-Gutschein bei Amazon

Alternativ dazu habt ihr am heutigen Montagabend noch für wenige Stunden die Zeit, beim Kauf von 100 Euro Apple-Guthaben einen 10-Euro-Gutschein für Amazon zu erhalten. Diese Option ist für regelmäßige Amazon-Käufer sicherlich die bessere und einfachere Wahl den Rabatt zu erhalten, als der Umweg über Penny und Payback.