Nur noch sechs Wochen bis zur finalen Version
iOS 26 Beta 2 für freiwillige Tester verfügbar
Freiwillige Beta-Tester von iOS 26 können jetzt eine neue Version des kommenden iPhone-Betriebssystems laden. Apple hat iOS 26 Beta 2 für alle Teilnehmer seines öffentlichen Beta-Programms freigegeben.
Die neu veröffentlichte zweite Beta-Version entspricht der seit Dienstag verfügbaren fünften Entwickler-Beta von iOS 26. Den initialen Startschuss für die öffentlichen Beta-Tests des neuen Betriebssystems hat Apple vor genau zwei Wochen, am 24. Juli gegeben.
iOS 26 sollte so langsam auch auf die Zielgerade einbiegen. Apple hat für die letzten Fehlerkorrekturen und Verbesserungen noch rund sechs Wochen Zeit. Die Präsentation der neuen iPhone-Modelle findet mit ziemlicher Sicherheit am 9. September statt und mit dem Verkaufsstart ist am 19. September zu rechnen.
„Liquid Glass“ wieder leicht abgeschwächt
Schon bei der Anfang dieser Woche für Entwickler freigegebenen aktuellen Beta-Version ging es im Wesentlichen um kleinere Korrekturen am Erscheinungsbild und Verbesserungen im Detail. Wir haben die wichtigsten Neuerungen hier zusammengefasst.
Apple hat das ursprünglich auf der WWDC gezeigte „Liquid Glass“-Design inzwischen spürbar abgeschwächt. Vieles davon war eher nur für eine effektreiche Präsentation tauglich, hätte die alltägliche Nutzung des Betriebssystems jedoch eher erschwert und entspräche kaum Apples Anspruch, eine möglichst barrierefreie Nutzung zu gewährleisten.
Einheitliches Design über alle Geräte
Wer sich die mit iOS 26 kommenden Neuerungen noch einmal zu Gemüte führen will, ist auf Apples inzwischen auch auf Deutsch verfügbarer Vorschauseite auf iOS 26 gut aufgehoben.
Im Zentrum des kommenden Betriebssystems steht das neue „Liquid Glass“-Design und der Gedanke, ein konsistenteres Erscheinungsbild über alle Geräte hinweg zu bieten. Vor diesem Hintergrund setzt Apple fortan auch auf eine einheitliche Nummerierung seiner Betriebssysteme, die sich an der Jahreszahl des auf die Vorstellung folgenden Jahres orientiert.
Danke für die Info, ich muss sagen ich bin sehr zufrieden mit iOS26. Die Public Beta läuft bei mir seit Release Bugfrei und das neue Design gefällt mir immer besser. Überhaupt nicht so störend wie es einzelne Screenshots glauben machen wollen.
Ich find allerdings auch, dass es „in Bewegung“ deutlich besser aussieht als auf Screenshots.
Beta 5 ist auch wieder ein Stück besser geworden. Auch wieder weniger frosted. Mehr Liquid.
Zufrieden bin ich auch, läuft ok aber ruckelt noch etwas. Feintuning ist noch wichtig aber das soll der Wurf sein welcher über AI hinwegtäuschen soll?
iPad OS ist nicht schlecht mit den Fenstern. Das ist wirklich brauchbar
Ach, AI im iPhone ist mir total egal, obwohl ich auch sehr viel mit verschiedenen KI Tools mache. Es eilt doch nicht. Siri habe ich mit ChatGPT verbunden, funktioniert super. Apple verfolgt auch eine ganz andere Strategie als Google und co. Sie wollen sehr viel Lokal ausführen und der Datenschutz ist auch ein anderes Level als bei Google. Sollen sie sich Zeit lassen, das ist kein Rennen- sondern ein Marathon.
So ist es. Wenn man es benötigt kann man es ja installieren.
Das spiegelt auch meine Erfahrungen wider. Läuft stabil und das Design ist halt Geschmackssache, ich finde es gut.
Naja, „recht stabil“ ist wohl eher korrekt. Safari hat z.B. so seine Problemchen. Aber es man kommt allgemein ganz gut durch den Tag.
Ich war anfangs von den Screenshots entsetzt. Aber wenn man das neue Design dann mal in live sieht ist es doch erstaunlich nett.
Absolut.
Ich habe große AirPlay Probleme mit der Public Beta 1. Sonst läuft bis auf wenige Ruckler alles ziemlich gut.
Ich habe starke Akku Probleme.
Hatte bei der 1. PB ständiges ruckeln, falsche anzeigen in den Apps, AirPods Pro 2. Gen haben sich beim telefonieren immer wieder mal vom iPhone getrennt.
Die 2. Beta läuft schon deutlich und ich meine wirklich deutlich besser und flüssiger.
(16 Pro Max)
Kann ich so bestätigen. Endlich kann ich wieder Wild Rift mit normalen FPS zocken.
Kann ich so bestätigen. Die Installation der PB1 hab ich wirklich bereit. Mein 15 Pro lief danach wesentlich schlechter, ruckelig, teils mit sehr starken Verzögerungen.
PB2 fühlt sich direkt wesentlich flüssiger an.
Läuft die BankingApp Norisbank auf der Public ? Kann hier dies jemand bestätigen ob diese funktioniert bzw. sich öffnet ?
Lg
Ja!
Weshalb sind die Appsymbole so riesig und lassen sich nicht ändern.