iOS 26 Beta 2 für freiwillige Tester verfügbar

Freiwillige Beta-Tester von iOS 26 können jetzt eine neue Version des kommenden iPhone-Betriebssystems laden. Apple hat iOS 26 Beta 2 für alle Teilnehmer seines öffentlichen Beta-Programms freigegeben.

Die neu veröffentlichte zweite Beta-Version entspricht der seit Dienstag verfügbaren fünften Entwickler-Beta von iOS 26. Den initialen Startschuss für die öffentlichen Beta-Tests des neuen Betriebssystems hat Apple vor genau zwei Wochen, am 24. Juli gegeben.

iOS 26 sollte so langsam auch auf die Zielgerade einbiegen. Apple hat für die letzten Fehlerkorrekturen und Verbesserungen noch rund sechs Wochen Zeit. Die Präsentation der neuen iPhone-Modelle findet mit ziemlicher Sicherheit am 9. September statt und mit dem Verkaufsstart ist am 19. September zu rechnen.

„Liquid Glass“ wieder leicht abgeschwächt

Schon bei der Anfang dieser Woche für Entwickler freigegebenen aktuellen Beta-Version ging es im Wesentlichen um kleinere Korrekturen am Erscheinungsbild und Verbesserungen im Detail. Wir haben die wichtigsten Neuerungen hier zusammengefasst.

Apple hat das ursprünglich auf der WWDC gezeigte „Liquid Glass“-Design inzwischen spürbar abgeschwächt. Vieles davon war eher nur für eine effektreiche Präsentation tauglich, hätte die alltägliche Nutzung des Betriebssystems jedoch eher erschwert und entspräche kaum Apples Anspruch, eine möglichst barrierefreie Nutzung zu gewährleisten.

Einheitliches Design über alle Geräte

Wer sich die mit iOS 26 kommenden Neuerungen noch einmal zu Gemüte führen will, ist auf Apples inzwischen auch auf Deutsch verfügbarer Vorschauseite auf iOS 26 gut aufgehoben.

Im Zentrum des kommenden Betriebssystems steht das neue „Liquid Glass“-Design und der Gedanke, ein konsistenteres Erscheinungsbild über alle Geräte hinweg zu bieten. Vor diesem Hintergrund setzt Apple fortan auch auf eine einheitliche Nummerierung seiner Betriebssysteme, die sich an der Jahreszahl des auf die Vorstellung folgenden Jahres orientiert.