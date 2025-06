iOS 26: Beta 2 bringt zahlreiche Änderungen und neue Funktionen

Mit der zweiten Vorabversion von iOS 26 hat Apple mehrere Änderungen für Entwickler bereitgestellt. Die offiziellen Release Notes machen erstmals auf neue Funktion namens „Recovery Assistant“ aufmerksam, mit der sich ein iPhone künftig auch ohne Verbindung zu einem Mac oder PC wiederherstellen lässt.

Laut Apple erkennt das System automatisch Startprobleme und versetzt das Gerät bei Bedarf in einen Wiederherstellungsmodus. Nutzer können dann mit einem zweiten Apple-Gerät wie einem iPad die Systemreparatur einleiten. Der Vorgang lässt sich über ein Menü am betroffenen iPhone starten. Auf dem zweiten Gerät führt ein Assistent schrittweise durch die Wiederherstellung. Diese Funktion erweitert das bereits im Vorjahr eingeführte System zur Datenrettung.

Apple entschärft „Liquid Glass“ leicht

Zudem hat Apple auf Kritik an der neuen Benutzeroberfläche von iOS 26 reagiert. Unter anderem wurden die Liquid-Glass-Bedienelemente im Kontrollzentrum optisch überarbeitet.

Durch eine stärkere Abdunklung des Hintergrunds heben sich Symbole und Schaltflächen nun wieder etwa besser an und sind auch bei unruhigen Hintergründen deutlicher sichtbarer. Wird zusätzlich die Bedienungshilfe „Transparenz reduzieren“ aktiviert, setzten sich die Schaltflächen jetzt mit einem klaren Kontrast ab.

Außerdem gibt es in den Systemeinstellungen einen zusätzlichen Klingelton, der als Alternative zum Standardton „Reflexion“ angeboten wird. Dieser muss allerdings manuell aktiviert werden.

Ein weiterer Ausbau betrifft die Wallet-App in den Vereinigten Staaten. Künftig kann das System Bestellungen in E-Mails erkennen und in der App anzeigen, auch wenn diese nicht über Apple Pay abgewickelt wurden. Dafür analysiert iOS 26 bei Zustimmung die Inhalte der Mail-App auf dem Gerät.

Das Feature war bereits zur Vorstellung des neuen Systems angekündigt, ist nun aber vollständig umgesetzt. Die Funktion setzt ein iPhone voraus, das Apple Intelligence unterstützt.

Hinweise auf neue iPhone-Größe entdeckt

In der zweiten Beta-Version wurden außerdem Hinweise auf ein neues Displayformat gefunden. Dabei handelt es sich um ein Hintergrundbild mit einer bislang nicht verwendeten Bildschirmauflösung. Diese könnte auf ein neues iPhone-Modell hinweisen, das für den Herbst erwartet wird. Stichwort: iPhone 17 Air.

Die erste öffentliche Beta von iOS 26 will Apple im Juli bereitstellen.