iOS 19: „Die größte iPhone-Überarbeitung seit iOS 7“

Apple arbeitet an einer grundlegenden Überarbeitung der Benutzeroberflächen seiner Betriebssysteme für iPhone, iPad und Mac. Die für dieses Jahr geplanten Neuerungen sollen nicht nur das Design, sondern auch die Bedienung der Geräte langfristig verändern – so viel steht seit der vergangenen Woche fest. Ziel sei es, eine einheitlichere Nutzererfahrung über verschiedene Geräte hinweg zu schaffen.

On the upcoming revamps to iOS and macOS: Despite the risks involved in major interface changes, top Apple executives say they are confident that users will love the new look and feel. https://t.co/TGKj9rNu1I — Mark Gurman (@markgurman) March 16, 2025

Nach Informationen aus Unternehmenskreisen soll sich das neue Design an visionOS orientieren, dem Betriebssystem der Apple Vision Pro. Charakteristisch dafür seien unter anderem transparente Oberflächen, neue Fensterelemente und veränderte Schaltflächen. Damit will Apple den modernen Look von visionOS auch auf seine anderen Geräte bringen und das Zusammenspiel seiner verschiedenen Plattformen optimieren, ohne jedoch die Betriebssysteme miteinander zu verschmelzen.

Die geplanten Veränderungen werden von Branchenbeobachtern als die bedeutendsten seit der Einführung von iOS 7 im Jahr 2013 beschrieben:

„They go well beyond a new design language and aesthetic tweaks. The software will mark the most significant upgrade to the Mac since the Big Sur operating system in 2020. For the iPhone, it will be the biggest revamp since iOS 7 in 2013 […]“

Auch wenn Apple bereits in der Vergangenheit immer wieder Designanpassungen vorgenommen hat, soll das anstehende Update weitreichendere Auswirkungen auf die Bedienung haben. Apples Herausforderung: Sowohl bestehende Nutzer als auch potenzielle Neukunden wollen von den Änderungen überzeugt werden.

Neues Design als Verkaufsargument

Die Neugestaltung kommt in einer Phase, in der Apple nach neuen Impulsen sucht. Cupertino verzeichnete zuletzt einen Rückgang der iPhone-Verkäufe. Die Umgestaltung der Benutzeroberfläche könnte entsprechend dazu dienen, das Interesse an den eigenen Geräten neu zu schüren.

Zusätzlich sollen die neuen Betriebssysteme eine Grundlage für zukünftige Geräteentwicklungen bilden. Insider berichten, dass Apple an faltbaren Geräten und Touchscreen-Macs arbeite. Die Änderungen am Software-Design könnten darauf abzielen, diese neuen Formfaktoren besser zu unterstützen.

Apple selbst hat sich zu den Berichten bisher nicht geäußert. Die offizielle Vorstellung der neuen Betriebssysteme wird zu WWDC-Entwicklerkonferenz im Sommer erwartet.