Font Generator: Online-Tool für schräge Schriftarten

Dass sich Online-Tools zur Umwandlung von normalem Text in stilisierte Schriftarten zunehmender Beliebtheit erfreuen, zeigt sich auf nahezu jedem zweiten Instagram-Profil. Eines der sehenswerteren Tools ist auf der Webseite fontgenerator.cool erreichbar, und versorgt euch mit verschiedenen Schriftstilen, um Texte in all jenen Anwendungen aufzupeppen, in denen eine Formatierung eigentlich nicht vorgesehen ist.

Eingeben, Schriftart wählen, kopieren

Laut den Betreibern bietet das Tool derzeit über 180 verschiedene Textformate, die in mehr als 20 Kategorien unterteilt sind. Zur Auswahl stehen einfache Format-Optionen wie Fett- oder Kursivschrift aber auch aufwendigere, dekorative Designs.

Unter der Haube macht der Dienst dabei nichts anderes, als den von euch eingegebenen Text durch sogenannte Unicode-Zeichen zu ersetzen, die in nahezu allen halbwegs modernen Anwendungen darstellbar sind. Dies ermöglicht es Anwender Texte auf Plattformen wie sozialen Netzwerken oder Messenger-Diensten individuell zu gestalten.

Die Bedienung des Generators erfolgt direkt im Browser: Text eingeben, eine passende Schriftart auswählen und den umgewandelten Text anschließend kopieren.

⊱❀⊰ dekorieren ⊱❀⊰ oder auch uǝddᴉʞɯn

Anders als klassische Schriftarten, die auf den genutzten Betriebssystemen installiert sein müssen, werden Unicode-Zeichen plattformunabhängig angezeigt. Dies ermöglicht eine breite Kompatibilität, bringt jedoch auch Einschränkungen mit sich. Nicht alle Zeichen werden in jedem Kontext korrekt dargestellt, insbesondere auf älteren Geräten. Zudem bleibt die Nutzung der umgewandelten Texte auf digitale Anwendungen beschränkt, da Unicode-Zeichen beim Drucken oft nicht in der gewünschten Form erscheinen.

Bei fontgenerator.cool hebt man hervor, dass das eigene Angebot in erster Linie für kreative Zwecke gedacht ist und nicht in jedem Kontext empfehlenswert wäre. Ein Lesezeichen hat die Web-Anwendung aber trotzdem verdient. So könnte ihr Texte bei Bedarf ⊱❀⊰ dekorieren ⊱❀⊰ oder auch uǝddᴉʞɯn lassen.