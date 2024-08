iOS 18 und iOS 18.1: Die wohl letzten Vorabversionen werden verteilt

Im vergangenen Jahr hat Apple das iPhone 15 am 12. September 2023 vorgestellt, einem Dienstag. Cupertino nutzte das iPhone-Event damals auch, um die Ausgabe-Termine der anstehenden Software-Updates zu kommunizieren: iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 wurden für den 18. September angekündigt, also eine knappe Woche nach dem iPhone-Event.

In diesem Jahr wird Apple die neue iPhone-Generation am 9. September vorstellen – dem neunten Geburtstag der ersten Apple Watch. Apple, wie viele Marktbeobachter vermuten, wird die Computeruhr grundlegend überarbeiten, diese auch äußerlich umgestalten und ein Jubiläumsgerät vorlegen, so wie schon bei der Präsentation des iPhone X zum Jubiläum des iPhones.

Offizieller iOS 18-Download am 16. September?

Bleibt Apple seiner Taktrate treu, wäre es also möglich, dass iOS 18, iPadOS 18 und watchOS 11 bereits eine Woche später, am 16. September 2024, zum Download bereitgestellt werden.

Entsprechend darf davon ausgegangen werden, dass die heute von Apple bereitgestellten Vorabversionen von iOS 18 beziehungsweise iOS 18.1 die letzten Beta-Aktualisierungen vor der finalen Freigabe des neuen Systems sind. Apple verteilt heute Beta 8 von iOS 18 und Beta 3 von iOS 18.1 – beide Beta-Updates werden wohl keine signifikanten, sichtbaren Änderungen mehr einführen.

iOS 18 und iOS 18.1 unterscheiden sich in einer Kernfunktion. Die neuen KI-Funktionen, die Apple unter der Überschrift “Apple Intelligence” bewirbt, werden das iPhone erst mit iOS 18.1 erreichen. iOS 18 verzichtet hingegen noch vollständig auf die neuen KI-Funktionen.

Verkaufsstart wohl am 20. September

Nach Angaben des Apple-Beobachters Mark Gurman soll Apple bereits damit begonnen haben, iOS 18 auf den neuen iPhone 16-Modellen zu installieren, die derzeit in Massen vom Band laufen.

Es wird erwartet, dass das iPhone 16, obwohl es bereits zu Beginn der 37. Kalenderwoche vorgestellt wird, erst ab dem 13. September zur Vorbestellung verfügbar sein wird. Der Verkaufsstart könnte dann am 20. September erfolgen. Offizielle Bestätigungen dieser Termine stehen jedoch noch aus.