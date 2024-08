„It’s Glowtime“: Das iPhone 16 wird in zwei Wochen vorgestellt

Apples iPhone-Event 2024 findet einen Tag früher als gedacht am 9. September statt. Die Veranstaltung mit dem Titel „It’s Glowtime“ wurde jetzt offiziell angekündigt.

Apples iPhone-Präsentation findet in diesem Jahr an einem Montag statt. Am 9. September um 19 Uhr unserer Zeit werden Apple-Chef Tim Cook und sein Team die iPhone-Modelle 2025 vorstellen.

Das iPhone 16 wird wohl neben den üblichen Verbesserungen für die Kamera selbst auch eine dedizierte Kamerataste bieten. Diese Neuerung bleibt vermutlich aber den neuen Pro-Modellen vorbehalten.

Welche KI-Funktionen bringt Apple zum Start?

Spannend wird auf jeden Fall, in welchem Umfang Apple im Rahmen der iPhone-Vorstellung auch auf seine weiterführenden KI-Pläne eingeht. „Apple Intelligence“ wird ja zunächst nur in stark beschnittener Form und mit einem „Beta“-Label gekennzeichnet angeboten. Für den Großteil der von Apple im Sommer angekündigten KI-Funktionen müssen wir wohl noch bis ins Frühjahr 2025 warten. Abgesehen davon steht auch noch völlig offen, inwieweit Apple diese Funktionen auch innerhalb der Europäischen Union anbietet. Definitiv wird „Apple Intelligence“ zu Beginn ausschließlich in englischer Sprache verfügbar sein.

Es ist davon auszugehen, dass sich das iPhone 16 trotz der Präsentation direkt zum Wochenbeginn erst vom 13. September an vorbestellen lässt und dann ab dem 20. September erhältlich ist. Diese Termine warten allerdings noch auf eine offizielle Bestätigung.

Apple Watch Series 10 und neuen AirPods erwartet

Es steht ausser Frage, dass Apple gemeinsam mit den neuen iPhone-16-Modellen auch eine neue Generation der Apple Watch vorstellt. In diesem Jahr sind wir dann bei der Apple Watch Series 10 angelangt – vielleicht wird es auch die Apple Watch X?

Im Beiprogramm werden zudem neue AirPods erwartet. Die AirPods-Generation 4 soll die bisher noch bei Apple erhältlichen Standard-AirPods in Generation 2 und 3 ablösen.