iOS 18 und Apple Pay: Ratenzahlungen, PC-Support und „Tap to Cash“

Apple wird mit der Freigabe von iOS 18 im Herbst auch mehrere neue Funktionen für die kontaktlose Bezahllösung Apple Pay einführen, die Nutzern mehr Flexibilität beim Zahlen mit dem iPhone bieten sollen. Wichtige Einschränkung: Fast alle der neu angekündigten Funktionen richten sich an iPhone-Besitzer in den Vereinigten Staaten.

Ratenkauf und Browser-Unterstützung

So sollen Nutzer beim Online-Einkauf im Browser und beim Shoppen auf dem iPhone zukünftig auch Prämien einlösen und Ratenkredite über Apple Pay in Anspruch nehmen können.

Die Möglichkeit, Prämien beim Einkauf mit Apple Pay einzulösen, wird zunächst nur in den USA verfügbar sein. Die Funktion, Ratenzahlungen über Kredit- und Debitkarten mit Apple Pay zu nutzen, wird schrittweise in mehreren Regionen, anfangs allerdings nicht in Deutschland eingeführt. Zum Start mit dabei sind nur Australien, Spanien, Großbritannien und die USA.

Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, Apple Pay in Browsern von Drittanbietern und auf Windows-Rechnern zu nutzen, indem Anwender hier einen Code mit ihrem iPhone scannen, um die Zahlung abzuschließen. Der Safari-Zwang bei Einkäufen im Netz entfällt damit – auch in Deutschland.

“Tap to Provision” und “Tap to Cash”

Zudem können Kredit- oder Debitkarten mittels der neuen Funktion “Tap to Provision” durch einfaches Auflegen der Karte auf die Rückseite des iPhones zu Apple Wallet hinzugefügt werden. Auch diese Funktionen werden nicht in allen Märkten verfügbar sein. In welchen Regionen genau die PC-Unterstützung von Apple Pay und “Tap to Provision” zuerst starten wird, hält Apple derzeit jedoch noch unter Verschluss.

Mit “Tap to Cash” können Nutzer in den Vereinigten Staaten Apple Cash senden und empfangen, indem diese zwei iPhones zusammenhalten. Das Feature arbeitet dann ähnlich wie NameDrop und soll sich beispielsweise dazu eignen, geliehenes Geld zurückzugeben oder auf einem Flohmarkt einzukaufen.

Darüber hinaus werden Veranstaltungstickets beziehungsweise deren Anzeige im Apple Wallet umfassend überarbeitet. Die Tickets enthalten zukünftig Karten der Veranstaltungsorte und Parkdetails, empfohlene Playlists von Apple Music, lokale Wettervorhersagen und eine einfache Standortfreigabe, um Freunde zu finden.