Apple plant neue Spiele-App für das iPhone

Apple arbeitet offenbar an einer neuen App, die das Spielerlebnis auf iPhone und iPad aufwerten und an einem zentralen Ort bündeln soll. Dies berichtet das Apple-Blog 9to5mac.com unter Berufung auf Insiderquellen, die mit dem Projekt vertraut sein sollen.

Zentrale Anlaufstelle für Spielefans

In der Entwicklung befindet sich angeblich eine neue Spieleplattform, die Elemente des App Stores und des Game Centers miteinander kombinieren soll. Diese neue Applikation soll das Game Center dabei allerdings nicht ersetzen, sondern über eine Integration in dieses verfügen.

Die neue App könnte eine zentrale Anlaufstelle für Spielefans auf iPhone und iPad werden und soll, vergleichbar mit dem App Store, mehrere Bereiche zur Verfügung stellen. Darunter eine „Play Now“-Sektion, in der redaktionelle Inhalte und Spielvorschläge bereitgestellt werden. Zudem werden in der App auch Funktionen wie Herausforderungen, Bestenlisten und Erfolge zu finden sein. Geplant ist, dass sowohl Spiele aus dem App Store als auch Titel aus Apples Spiele-Abo Apple Arcade in die App eingebunden werden.

Zusätzlich soll die App spezielle Gaming-Events sowie Informationen zu wichtigen Updates präsentieren. Auch an einer Integration mit FaceTime und iMessage soll hinter den Kulissen gearbeitet werden. Darüber hinaus prüft das Unternehmen angeblich die Möglichkeit, Entwicklern die Bereitstellung von Mini-Games über sogenannte App Clips zu gestatten.

In der Praxis könnte die App ähnlich wie die bereits verfügbare Xbox-App für das iPhone funktionieren. Ihr hättet dann die Möglichkeit, euren Status sowie Aktivitäten von Freunden zu verfolgen, nach neuen Spielen zu suchen und eure eigene Spielesammlung zu verwalten.

Vielleicht erst mit iOS 19

Ob und wann die neue Gaming-App veröffentlicht wird, ist derzeit noch unklar. Möglich sei sowohl der Start in einem Punkt-Update von iOS 18 als auch die spätere Bereitstellung mit iOS 19. Dass Apple mehr in das Gaming-Segment investiert, ist keine Überraschung. In der jüngsten Vergangenheit hat Apple verstärkt Tools für Entwickler eingeführt, die eine einfachere Portierung von Mac-Spielen auf iOS ermöglichen.