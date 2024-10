iOS 18.1 macht Ändern der primären E-Mail-Adresse einfacher

Mit iOS 18.1 macht es Apple einfacher, die primäre E-Mail-Adresse eines Apple-Accounts zu ändern. Generell hatte man diese Option als Apple-Kunde allerdings auch zuvor schon. Was von Beta-Testern der kommenden iOS-Version teils als neue Funktion gemeldet wird, ist eher als Anpassung der Benutzeroberfläche zu sehen.

Bei der primären E-Mail-Adresse eines Apple-Nutzers handelt es sich in der Regel um die gleiche E-Mail-Adresse, mit der man sich bei seinem Apple-Account anmeldet und an die man von Apple Mitteilungen erhält, die in Bezug zu dem persönlichen Apple-Konto stehen. Dementsprechend ist es besonders relevant, dass diese Adresse aktiv ist und man dorthin adressierte E-Mails auch tatsächlich erhält.

In den meisten Fällen ist die primäre E-Mail-Adresse jene Adresse, die man beim Erstellen seines Apple-Kontos angegeben oder erstellt hat. Der allergrößte Teil der Nutzer wird diese auch dauerhaft beibehalten, aber wie immer bestätigen Ausnahmen auch hier die Regel. Bei Bedarf kann man wie hier von Apple beschrieben auch jetzt schon eine andere E-Mail-Adresse als primäre E-Mail-Adresse zu einem Apple-Account festlegen.

Mit iOS 18.1 etwas einfacher

Während der Wechsel der primären E-Mail-Adresse bislang in zwei Schritte aufgeteilt war, das Entfernen der aktuellen und anschließend das Eingeben und Verifizieren einer neuen Adresse, lässt sich dies unter iOS 18.1 in einem Rutsch erledigen.

Apple geht dabei davon aus, dass ihr die neu zu verwendende Adresse schon in iOS hinterlegt habt, und bietet euch die bereits vorhandenen Adressen zum direkten Wechsel an. Weiterhin besteht aber wie zuvor schon auch die Möglichkeit, eine komplett neue primäre E-Mail-Adresse hinzuzufügen.

Am besten nichts anfassen

Wir halten uns an den Spruch „never change a running system“ und raten soweit sich das vermeiden lässt immer davon ab, etwas an diesen Einstellungen zu ändern. Die primäre Adresse ist auch mit Diensten wie iMessage, FaceTime oder GameCenter verknüpft und wird beispielsweise auch Personen angezeigt, mit denen man über iCloud gemeinsam an Dokumenten arbeitet.