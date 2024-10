HiRise 2 Deluxe: Twelve South mit neuem Qi2-Ladeständer

Der Zubehöranbieter Twelve South hat mit HiRise 2 Deluxe einen neuen Kombi-Ladeständer für das iPhone und in einer kabellosen Ladehülle steckende AirPods im Programm. Dank der Unterstützung des Qi2-Standards darf man von dem Produkt den gleichen Komfort und die gleichen Ladegeschwindigkeiten wie bei mit MagSafe kompatiblen Ladegeräten erwarten.

Der Zusatz „Deluxe“ dürfte sich vor allem auf die Verarbeitung des neuen Ladeständers beziehen. Die magnetische Ladefläche für das iPhone ist auf einem aus Aluminium gefertigten Standfuß platziert und die Basis des Geräts ist mit künstlichem Leder überzogen.

Der oben platzierte Ladeteller kann das iPhone und andere kompatible Mobiltelefone mit bis zu 15 Watt Leistung laden. Das in den Fuß des HiRise 2 Deluxe integrierte, unsichtbare zweite Lademodul liefert maximal 5 Watt Ladeleistung und ist in erster Linie zum Laden von AirPods beziehungsweise deren für das kabellose Laden vorgesehener Ladehülle gedacht. Dem Hersteller zufolge kann man darüber aber auch ein zweites Mobiltelefon mit Ladestrom versorgen.

Unterstützt iOS-StandBy

Wie alle nach diesem Prinzip konzipierten Ladegeräte hat das HiRise 2 Deluxe mit seinem frei zugänglichen Ladeteller den Vorteil, dass man sein iPhone sowohl im Hochformat als auch quer darauf platzieren kann. Im Querformat wird automatisch der von iOS bereitgestellte StandBy-Modus unterstützt, was den iPhone-Bildschirm je nach Einstellung zu einem Wecker oder auch einem allgemeinen Info-Bildschirm macht.

Der Standfuß des HiRise 2 Deluxe kann zudem in einem Umfang von 70 Grad in der Neigung verstellt werden, um den Bildschirm eines darauf platzierten iPhones optimal an den Blickwinkel des Nutzers anzupassen.

Womöglich wieder nur bei Apple

Twelve South bietet den HiRise 2 Deluxe zunächst nur in den USA an. Das Zubehör ist dort in Schwarz oder Weiß zum Preis von 79,99 Dollar erhältlich. Mit der Verfügbarkeit in Deutschland ist zeitnah zu rechnen, wobei nicht auszuschließen ist, dass der HiRise 2 Deluxe ebenso wie bereits der jetzt schon verfügbare HiRise 3 Deluxe ausschließlich über Apple vertrieben wird.