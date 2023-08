iOS 17 Beta 7 für Entwickler verfügbar

iOS 17 lässt sich von den Modellen iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR aus dem Jahr 2018 aufwärts auf allen iPhone-Modellen installieren, das iPhone SE in der zweiten und dritten Generation inklusive. Teilnehmer am Beta-Programm bekommen das aktuelle Update wie gewohnt über die Einstellungen „Softwareaktualisierung“ angezeigt.

Aktuell gehen wir davon aus, dass die neuen iPhone-Modelle am 12. oder 13. September vorgestellt und ab 22. September ausgeliefert werden beziehungsweise bei den Händlern erhältlich sind. Dementsprechend darf man mit der Freigabe von iOS 17 für alle Nutzer in rund vier Wochen rechnen. macOS 14 Sonoma wird dagegen vermutlich erst im Oktober für alle Nutzer bereitstehen

Apple befindet sich beim Test der nächsten Generationen seiner Betriebssysteme inzwischen definitiv im Endspurt. Der Hersteller bleibt jetzt im Wochenrhythmus und stellt für Entwickler inzwischen die siebten Vorabversionen von iOS 17 und iPadOS 17 zum Download bereit. Die entsprechenden Aktualisierungen für Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm von Apple dürften in Kürze folgen

Insert

You are going to send email to