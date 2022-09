iOS 16.1 bringt Matter und neuen Homescreen-Designer

Zudem zeigt sich der neue Smart-Home-Standard Matter, der noch in diesem Jahr einen herstellerübergreifenden Standard für die Steuerung von Lampen, Steckdosen und anderen Smart-Home-Komponenten etablieren soll erstmals in den Einstellungen des iPhones.

Während sich iOS 16 bereits seit Montag aus dem Netz laden lässt, wartet das iPad noch auf sein Software-Update. Dieses wird Apple erst im Oktober zum Download bereitstellen – voraussichtlich im Anschluss an das zweite Hardware-Event in diesem Herbst, auf dem neue Macs und neue iPads präsentiert werden sollen.

