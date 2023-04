iOS 15.7.5 und iPadOS 15.7.5 stopfen Sicherheitslücken auf älteren Geräten

iOS 15.7.5 und iPadOS 15.7.5 richten sich an Apple-Kunden, deren iPhone- oder iPad-Modelle sich nicht mehr mit den aktuellen Versionen der zugehörigen Betriebssysteme betreiben lassen. Konkret handelt es sich hier um alle Modelle des iPhone 6s und des iPhone 7, das iPhone SE in der ersten Generation, das iPad Air 2 und das iPad mini in der vierten Generation. Darüber hinaus profitiert mit dem iPod touch der siebten Generation auch Apples letzter iPod von dieser Aktualisierung.

Im Anschluss an die am Karfreitag veröffentlichten Updates für iOS, iPadOS und macOS hat Apple nun auch noch entsprechende Aktualisierungen für ältere iPhone- und iPad-Modelle nachgereicht. iOS 15.7.5 und iPadOS 15.7.5 stehen auf den entsprechenden Geräten zur Installation bereit.

