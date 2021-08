Instant Sketch: Mal schnell eine Zeichnung aus einem Foto machen

Das fertige Bild lässt sich anschließend über die Teilen-Erweiterung speichern oder auch per AirPlay & Co. an andere Anwendungen, Nutzer oder Geräte übertragen.

Die iPhone-App Instant Sketch Pro bietet als einzige Funktion die Möglichkeit, Fotos aus eurer iPhone-Mediathek oder direkt Kameraufnahmen schnell in stilisierte Zeichnungen zu verwandeln. Wer dergleichen hin und wieder mal machen will, kann die sonst kostenpflichtige App gerade gratis laden.

