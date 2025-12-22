In neuer HBO-Max-App: „Banksters“ wird erstes deutsches Original

Mit „Banksters“ bringt HBO Max ab dem 20. Februar 2026 die erste selbstproduzierte deutsche Serie an den Start. Der sechsteilige Titel folgt kurz nach dem Deutschlandstart des Streamingdienstes im Januar und wird wöchentlich veröffentlicht. Jeden Freitag erscheint eine neue Folge.

Die Serie ist als Heist-Format angelegt und orientiert sich an realen Ereignissen. Im Mittelpunkt steht ein Bank Auszubildender, der in kriminelle Machenschaften gerät. Erzählt wird aus der Perspektive eines jungen Mannes, dessen Loyalitäten zwischen Familie, Freundeskreis und eigenen Entscheidungen auf die Probe gestellt werden. Der zeitliche Rahmen liegt im Berlin der frühen 2000er Jahre.

Handlung und Veröffentlichung

Die Geschichte beginnt im Jahr 2004 mit einer Festnahme auf einem Fußballplatz. Der Vorwurf lautet mehrfacher Bankraub. Unklar bleibt zunächst, wer an den Taten beteiligt war und weshalb ausgerechnet er ins Visier der Ermittler gerät. Schweigen hätte juristische Folgen, Aussagen würden persönliche Bindungen zerstören. Die Serie entfaltet ihre Spannung aus diesen Gegensätzen und arbeitet mit Rückblenden, die die Vorgeschichte der Figuren nachvollziehbar machen sollen.

Alle sechs Episoden haben eine Laufzeit von rund 45 Minuten. Das Veröffentlichungsmodell setzt auf eine wöchentliche Ausstrahlung, wodurch sich der Handlungsbogen über mehrere Wochen entwickelt.

Starttermin, Abos und Verfügbarkeit

HBO Max startet am 13. Januar 2026 in Deutschland sowie parallel in Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein. Zum Auftakt stehen drei monatlich kündbare Abomodelle zur Wahl. Das werbefinanzierte Basis Abo kostet 5,99 Euro pro Monat und erlaubt zwei parallele Streams. Das Standard Abo liegt bei 11,99 Euro pro Monat, verzichtet auf Werbung und bietet zusätzlich eine Downloadfunktion. Das Premium Abo kostet 16,99 Euro pro Monat und ermöglicht bis zu vier gleichzeitige Streams in 4K-Qualität.

Ergänzend kann ein Sport Paket für drei Euro monatlich hinzugebucht werden, das Inhalte von Eurosport umfasst. Mit „Banksters“ setzt HBO Max wenige Wochen nach dem Marktstart auf eine lokal produzierte Serie, die das Angebot zum Auftakt ergänzt.