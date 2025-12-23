Cosori ICONIC debütiert: Smarter Airfryer aus Edelstahl mit 6,2 L

Der Hersteller Cosori, dessen Airfryer wir seit einigen Jahren aus eigener Erfahrung empfehlen, erweitert sein Sortiment an Heißluftfritteusen um das Modell ICONIC.

Das Gerät richtet sich an Nutzer, die Wert auf präzise Steuerung, langlebige Materialien und ein eher zurückhaltendes Erscheinungsbild legen. Der Airfryer ist ab sofort im Online Shop des Herstellers vorbestellbar.

Die Auslieferung der ersten limitierten Geräte ist für die erste Januarwoche 2026 angekündigt. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 249 Euro. Zum Vergleich: Die 6 Liter fassende Cosori Turboblaze kostet 139 Euro.

6,2 Liter, 30 bis 230 Grad, 1.700 Watt

Der Cosori ICONIC arbeitet mit einer Leistung von rund 1.700 Watt. In Kombination mit einem angepassten Luftzirkulationssystem soll die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt werden. Ein schnell rotierender Lüfter beschleunigt das Aufheizen und verkürzt die Zubereitungszeit im Vergleich zu klassischen Heißluftfritteusen. Gesteuert wird das Gerät über ein berührungsempfindliches Glasfeld mit LED Anzeige. Temperatur und Zeit lassen sich fein einstellen, sodass auch empfindliche Speisen kontrolliert gegart werden können.

Der Temperaturbereich reicht von 30 bis 230 Grad Celsius. Damit eignet sich der ICONIC nicht nur zum Frittieren, sondern auch zum Backen, Garen, Aufwärmen oder Dörren. Mehrere voreingestellte Programme und unterschiedliche Lüfterstufen passen die Luftführung an die jeweilige Zubereitungsart an. Der Hersteller gibt zudem eine reduzierte Betriebslautstärke von unter 55 Dezibel an. Der Garkorb fasst 6,2 Liter, ist PFAS-frei beschichtet und kann zur Reinigung in die Spülmaschine gegeben werden.

Design und App-Anbindung

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und ist auf eine klare, reduzierte Formgebung ausgelegt. Die kompakte Bauweise soll den Einsatz auch in kleineren Küchen ermöglichen. Cosori verweist auf eine sorgfältige Verarbeitung, die bei Edelstahlgehäusen besonders hohe Anforderungen an Schnitt, Form und Oberflächenbehandlung stellt.

Ergänzend zur Bedienung am Gerät lässt sich der Airfryer über die VeSync-App steuern. Nutzer können Garzeiten und Temperaturen per Smartphone anpassen und Programme starten. Weitere Funktionen wie individuell anpassbare Kochmodi sollen schrittweise per App ergänzt werden.

