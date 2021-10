Impfzertifikat „Adolf Hitler“: CovPass Check bestätigt Echtheit

Denn dies wäre nur möglich, wenn der private Schlüssel, der zum Signieren der kryptografischen Impfzertifikate genutzt wird, in fremde Hände gelangt ist. Genau dies behauptet das Twitter-Konto @reversebrain , das den fraglichen QR-Code bereits am 26. Oktober veröffentlicht hat. Zwar würde die offizielle italienische Prüf-Applikation „Verifica C19“ den aus Frankreich stammenden QR-Code inzwischen als ungültig kennzeichnen, die CovPass Check-Anwendung der Bundesregierung, bestätigt die Validität zur Stunde allerdings weiterhin.

Der QR-Code würde ein gültiges Genesenen- bzw. Impfzertifikat für die Person „Adolf Hitler“, geboren am 01.01.1900 enthalten. Statt Hitler könnte hier auch Micky Maus oder Pippi Langstrumpf stehen. Nicht der Name, sondern die Tatsache, dass dieser mit einem validen Zertifikat in Verbindung gebracht wird, gibt zu denken.

