Im Video: Home Assistant mit großem Frühlings-Update

Im Blogeintrag des Community-Projektes findet sich eine Übersicht aller Neuerungen, die auch Kleinigkeiten wir etwa die Unterstützung von Podcasts in Spotify, die Darstellung von Türen in HomeKit oder den Matter-Support für Schlösser berücksichtigt.

Neu in der jetzt präsentierten Ausgabe von Home Assistant ist die aufgebohrte Unterstützung von zahlreichen Beschattungs- und Verdunklungslösungen. Home Assistant unterscheidet fortan zwischen Rollos, Jalousien und Lamellen-Lösungen und zeigt je nach Typ optimierte Steuerelemente an die Zustand und Öffnungsmöglichkeiten fortan genau berücksichtigen.

Die Open-Source-Lösung Home Assistant, mit der sich das eigene Smart-Home-Setup weitgehend unabhängig von eingesetzten Produkten und genutzten Protokollen herstellerübergreifend verwalten lässt, ist in Ausgabe 2023.4 erschienen. Für die Einspielung des großen Frühlings-Updates bietet sich das bevorstehende Osterwochenende an.

