IKEA Luftreiniger starten: Steuerung per Smart-Steckdose möglich

Mitte Dezember angekündigt, hat das schwedische Einrichtungshaus IKEA seine neuen Preiswert-Luftreiniger jetzt in den Markt geworfen und bietet die FÖRNUFTIG-Modelle in Weiß und Schwarz für jeweils 49,99 Euro an.

Zwar ist die Online-Bestellung der Raumluft-Verbesserer noch nicht möglich, dafür hat IKEA inzwischen aber die Sonderseiten zu den FÖRNUFTIG-Modellen geschaltet und informiert nun auch über die Kosten für die Austausch-Filter und den Einsatz der Luftreiniger in Kombination mit den HomeKit-Accessoires der TRÅDFRI- bzw. IKEA Home Smart-Familie.

Steuerung per Smart-Steckdose möglich

So ist die Steuerung der Luftreiniger über einen Zwischenstecker möglich. Während die Geschwindigkeitswahl mit drei Stufen über ein Drehrad am Luftreiniger realisiert wird, erfolgt der An/Aus-Impuls direkt über anliegenden Strom, hier muss kein zusätzlicher Taster mehr betätigt werden. IKEA empfiehlt hier selbstredend die Nutzung der hauseigenen TRÅDFRI-Steckdosen, allerdings lassen sich die IKEA-Luftreiniger natürlich auch mit allen anderen schaltbaren Steckdosen steuern.

Filter-Preise zwischen 5 und 10 Euro

Ebenfalls klar sind nun auch die Kosten, die IKEA für die Austauschfilter der FÖRNUFTIG-Modelle verlangt. Während der HEPA 12 Partikelfilter für 4,99 Euro angeboten wird, kostet der Gasfilter 9,99 Euro.

Grob gilt: Partikelfilter kümmern sich um Staub, Pollen und Zigarettenrauch. Gasfilter reduzieren unangenehme Gerüche im Haushalt wie Rauch und Kochdunst.

Laut IKEA kann ein FÖRNUFTIG-Luftreiniger die Luft in einem Bereich von bis zu 10 Quadratmetern reinigen. FÖRNUFTIG-Modelle messen 31cm x 45cm, sind tragbar und können auf Wunsch auch an der Wand platziert werden. Der Luftaustritt befindet sich auf der Geräte-Oberseite.