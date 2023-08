Hoyoverse zeigt neues Gameplay zu Action RPG Zenless Zone Zero

Und obgleich wir weiterhin Premiumspiele bevorzugen, müssen wir eingestehen, dass Zenless Zone Zero sowohl durch gut inszeniertes Storytelling zu überzeugen weiß, sowie auch spieltechnisch großen Spaß bereitet. Der erkundbare Open World Bereich der während der Gamescom in Köln gezeigten Demo fiel zwar noch sehr klein aus. Die Hauptstory wird jedoch zwischen den Kämpfen stimmig in Mangastrips und sauber animierten Animefilmchen vorangetrieben. Die spielbaren Charaktere greifen dabei auf die gesamte Bandbreite typischer Animeklischees zurück und ihr trefft auf süß-quirlige Nekos bis hin zum chaotischen und völlig verplanten Revolverhelden.

Der Sci-Fi Titel entlässt euch in die fiktive Metropole New Eridu, die von mysteriösen Etherwesen heimgesucht wird. Ihr seid Teil einer Gruppierung, welche versucht die Invasoren wieder aus der Stadt hinauszukehren. Doch selbstredend gibt es dabei auch unter den Bewohnern der Stadt unterschiedliche Interessensgruppen.

Neben den regelmäßig neuen Inhalten, die das drei Jahre alte Genshin Impact und das im April diesen Jahres gestartete Honkai: Star Rail spendiert bekommen, arbeiten die Entwickler mit Zenless Zone Zero noch an einem weiteren Action RPG, das erneut neben dem PC auch auf Mobilgeräten spielbar sein wird.

