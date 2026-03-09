Der deutsche Smart-Home-Anbieter eQ-3 will sein appbasiertes Smart-Home-System Homematic IP deutlich ausbauen. Unter anderem stehen ein vollständig integriertes Alarmsystem, eine smarte Lösung zum Schutz vor Wasserschäden und intelligente Lichtlösungen auf dem Plan. Zudem soll die zentrale Steuereinheit des Systems künftig zusätzliche Schnittstellen für die Integration weiterer Technik unterstützen. Eines aber gleich vorweg: Von Matter oder einer direkten Integration ist in diesem Zusammenhang weiterhin nicht die Rede.

Haustür als Teil des Alarmsystems

Das für Homematic IP angekündigte erweiterte Sicherheitskonzept umfasst unter anderem einen neuen Türschlossantrieb, der in das bestehende System integriert werden kann. Nach Angaben des Herstellers soll das Gerät verschiedene Sensoren enthalten, die Bewegungen und Erschütterungen an der Tür registrieren und so mögliche Manipulationsversuche erkennen können. Die Haustür soll damit Teil eines umfassenderen Alarmsystems werden.

Ergänzend dazu will eQ-3 mehrere neue Kameras für Innen- und Außenbereiche anbieten. Die Geräte sollen Videobilder liefern, Bewegungen erkennen und sich auch als Gegensprechanlage nutzen lassen. Verknüpft man die Kameras mit anderen Homematic-IP-Komponenten, kann beispielsweise ein Rauchmelder weitere Geräte im System auslösen.

Die sicherheitsrelevanten Funktionen sollen künftig in einem eigenen Bereich der Homematic-IP-App zusammengeführt werden. Dort könnten Nutzer unter anderem Kamerabilder abrufen, Ereignisse einsehen oder Einstellungen für Alarmfunktionen verwalten. Die neuen Sicherheitskomponenten werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 erscheinen.

System zum Schutz vor Wasserschäden

eQ-3 hat zudem eine neue Lösung zur Überwachung der Wasserversorgung vorgestellt. Das System vereint ein Absperrventil, einen Druckminderer und einen Rückspülfilter in einem Gerät. In Verbindung mit zusätzlichen Wassersensoren soll das System austretendes Wasser erkennen und die Leitung automatisch schließen können.

Für das dritte Quartal des Jahres hat der Hersteller zudem eigene LED-Leuchtmittel für die Fassungen E27 und GU10 angekündigt, die sich direkt in Homematic IP integrieren und steuern lassen.

Neue Bedienelemente und zusätzliche Schnittstellen

Für die erweiterte Steuerung des Systems plant eQ-3 neue Bedienelemente. Dazu zählen der Ankündigung zufolge funkgesteuerte Touch-Displays, mit deren Hilfe man Funktionen wie die Beleuchtung oder Beschattung direkt im Raum bedienen kann.

Parallel dazu sollen künftig Plugins für die Kommunikationsstandards Modbus und MQTT angeboten werden. Auf diesem Weg lassen sich dann auch Geräte wie Wärmepumpen, Wallboxen oder Wechselrichter in Homematic IP einbinden.