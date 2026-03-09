Umfassender Ausbau angekündigt
Homematic IP wird um Sicherheits- und Lichtkomponenten erweitert
Der deutsche Smart-Home-Anbieter eQ-3 will sein appbasiertes Smart-Home-System Homematic IP deutlich ausbauen. Unter anderem stehen ein vollständig integriertes Alarmsystem, eine smarte Lösung zum Schutz vor Wasserschäden und intelligente Lichtlösungen auf dem Plan. Zudem soll die zentrale Steuereinheit des Systems künftig zusätzliche Schnittstellen für die Integration weiterer Technik unterstützen. Eines aber gleich vorweg: Von Matter oder einer direkten Integration ist in diesem Zusammenhang weiterhin nicht die Rede.
Haustür als Teil des Alarmsystems
Das für Homematic IP angekündigte erweiterte Sicherheitskonzept umfasst unter anderem einen neuen Türschlossantrieb, der in das bestehende System integriert werden kann. Nach Angaben des Herstellers soll das Gerät verschiedene Sensoren enthalten, die Bewegungen und Erschütterungen an der Tür registrieren und so mögliche Manipulationsversuche erkennen können. Die Haustür soll damit Teil eines umfassenderen Alarmsystems werden.
Ergänzend dazu will eQ-3 mehrere neue Kameras für Innen- und Außenbereiche anbieten. Die Geräte sollen Videobilder liefern, Bewegungen erkennen und sich auch als Gegensprechanlage nutzen lassen. Verknüpft man die Kameras mit anderen Homematic-IP-Komponenten, kann beispielsweise ein Rauchmelder weitere Geräte im System auslösen.
Die sicherheitsrelevanten Funktionen sollen künftig in einem eigenen Bereich der Homematic-IP-App zusammengeführt werden. Dort könnten Nutzer unter anderem Kamerabilder abrufen, Ereignisse einsehen oder Einstellungen für Alarmfunktionen verwalten. Die neuen Sicherheitskomponenten werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 erscheinen.
System zum Schutz vor Wasserschäden
eQ-3 hat zudem eine neue Lösung zur Überwachung der Wasserversorgung vorgestellt. Das System vereint ein Absperrventil, einen Druckminderer und einen Rückspülfilter in einem Gerät. In Verbindung mit zusätzlichen Wassersensoren soll das System austretendes Wasser erkennen und die Leitung automatisch schließen können.
Für das dritte Quartal des Jahres hat der Hersteller zudem eigene LED-Leuchtmittel für die Fassungen E27 und GU10 angekündigt, die sich direkt in Homematic IP integrieren und steuern lassen.
Neue Bedienelemente und zusätzliche Schnittstellen
Für die erweiterte Steuerung des Systems plant eQ-3 neue Bedienelemente. Dazu zählen der Ankündigung zufolge funkgesteuerte Touch-Displays, mit deren Hilfe man Funktionen wie die Beleuchtung oder Beschattung direkt im Raum bedienen kann.
Parallel dazu sollen künftig Plugins für die Kommunikationsstandards Modbus und MQTT angeboten werden. Auf diesem Weg lassen sich dann auch Geräte wie Wärmepumpen, Wallboxen oder Wechselrichter in Homematic IP einbinden.
Kein HomeKit, kein Matter…
Nach und nach ersetze ich die komplette Licht und Heizungssteuerung durch Shelly. Da geht es wenigstens technisch voran.
Wirklich schade…
So sehe ich das auch, ohne vollständige Matter-Integration wird das nichts mehr.
Wie oft noch: Matter ist nur eine Bastellösung! Bei einem vernünftigen Smarthome System braucht man so ein gefrickel nicht und Homematic bietet diese Lösung.
Genau so isses, ich will nicht basteln. Anbringen, Einrichten und gut…..
Alle Matter Geräte funktionieren bei mir tadellos, am besten mit Thread.
Habe alles in Home Assistant drin und bin begeistert.
Ich kann es auch nicht fassen. Was ist denn daran so schwer?
Der politische Wille!
Sehe ich nicht so eng. Hängt be mir alles am Home Assistant und mir ist es egal was dadrunter gesprochen wird
Funk ist stabiler als wlan. Daher habe ich noch immer über 100 Homematic Geräte verbaut. Aber öfter schaue ich was kostengünstiger und sinnvoller ist und warte nicht bis eq3 eine Lücke mit teuren Geräten füllt. Türschloss von HMIP war eine Niete und flog bei mir schnell raus zur Gunsten von Switchbot und sonst habe ich mittlerweile viele Shelly Geräte verbaut.
Eine Stärke von Homematic ist die Vernetzung ohne zentrale durch direkt Verbindungen. Dies hält bei mir die Hmip Geräte noch am laufen. Aber mittlerweile nur für die heuzungssteuerung. Licht wird nach und nach gegen Schelle getauscht und in anderen bereichen hatte ich hmip nicht mal in betracht gezogen und werde es auch nicht. Dazu sind die Geräte einfach zu schlecht
Über OpenCCU in den Home Assistant und du hast alles was du willst.
Alternativ geht aud die Mediola Matter Bridge für Homematic.
Bastellösung! Natürlich total geil bei kritikalen Systemen wie Smarthome! Thema Zugangssicherung etc. dann geht die Tür einfach auf für die Einbrecher und dann rumheulen wenn die Versicherung eine Erstattung verweigert da keine Einbruchspuren vorhanden sind.
Möglich ist vieles aber man sollte es dann doch lieber lassen wenn es um die Sicherheit geht
@DeepBlue:
1. Wirst du das Problem gehackter Schlösser auch in anderen Umgebungen haben.
2. Kann man ja gewisse dinge einfach native zwischen den Homematic Geräten lassen und gar nicht auf die Home Assistant Ebene heben.
Sollen sie machen. Ich wechsle Stück für Stück auf Matter…Homematic will sich scheinbar aus dem Markt verabschieden.
Der Servicegedanke ist auch nicht preisverdächtig bei eQ-3. Hab einen Aktor für einen Rolladen, der sein Gedächtnis vergisst und ca 1 Jahr alt ist. Aussage Supportmitarbeiter: „Herstellergarantie bieten wir nicht an. Wegen Gewährleistugn bitte an den Händler wenden.“ Und damit war die Kommunikation beendet…