Homematic IP lässt sich über die Apple Watch steuern

Homematic IP lässt sich jetzt nicht mehr nur vom Smartphone aus, sondern auch von der Armbanduhr aus steuern. Der im ostfriesischen Leer beheimatete Anbieter hat seine App um die Unterstützung der Apple Watch sowie auf Wear OS basierenden Android-Smartwatches erweitert.

Für Apple-Nutzer hält die Smartwatch-Unterstützung mit Version 3.3.13 der Homematic-IP-App Einzug. Nach dem Update und der Installation der neuen App-Variante auf der Apple Watch ist es möglich, beispielsweise das Öffnen und Abschließen von Türen oder das Steuern von Lichtern, Lampen oder anderen Schaltaktoren und -gruppen vom Handgelenk aus zu erledigen.

Homematic IP stellt hierfür nicht den vollen Funktionsumfang der iPhone-App auf der Apple Watch bereit, sondern überlässt es dem Nutzer, gezielt einzelne Funktionen für den schnellen Zugriff über die Uhr bereitzustellen. Auf dem Smartphone kann man hierfür bis zu zehn Funktionen auswählen, die dann auf der Apple Watch verfügbar sind.

Thermostate zeigen jetzt auch Ist-Werte an

Unabhängig von diesen zusätzlichen Bedienungsmöglichkeiten werden auch die Push-Mitteilungen der App auf der Smartwatch angezeigt. Darüber hinaus sorgt das aktuelle Update für die Homematic-IP-App neben verschiedenen Fehlerbehebungen auch dafür, dass einzelne Heizkörperthermostate neben der Solltemperatur auch die am Heizkörper gemessene Ist-Temperatur in der App anzeigen. Diese Werte fließen auch in die in der App vorhandene Funktion zu Messdatenerfassung mit ein und können darüber grafisch aufbereitet und ausgewertet werden.

Wenn man mit der Tatsache leben kann, dass Homematic IP weder mit HomeKit kompatibel ist noch den Matter-Standard unterstützt, hat man mit diesen Geräten eine preislich attraktive und sehr zuverlässige Smarthome-Lösung am Start.

Homematic IP bietet im Rahmen der Black-Friday-Woche bei Amazon eine Auswahl einzelner Geräte und Starter-Kits mit Preisnachlass an.