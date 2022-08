Hörbuch-Flatrate BookBeat mit neuem Preismodell

Das Hörbuch-Abo BookBeat kommt fortan mit einem geänderten Preismodell. Während die beiden „kleinen“ Pakete mit 25 beziehungsweise 100 Stunden im Monat unverändert bleiben, fällt die Variante ohne Zeitbegrenzung raus.

BookBeat hat nach Audible das wohl größte Hörbuchangebot in Deutschland und bietet dank seiner Spezialisierung und der Kooperation mit nahezu allen Hörbuchverlagen ein deutlich größeres Angebot als Musikdienste wie Spotify und Deezer an. Aktuellen Zahlen zufolge finden sich im Programm von BookBeat mehr als 200.000 Hörbücher und darüber hinaus noch 400.000 E-Books in verschiedenen Sprachen.

Neukalkulation erforderlich

Das Abomodell von BookBeat basiert auf der jeweiligen Nutzungszeit. Die Basisvariante beinhaltet hier zum Preis von 9,99 Euro 25 Stunden, für aktive Nutzer steht alternativ ein Tarif mit 100 Stunden im Monat zum Preis von 14,99 Euro zur Verfügung.

Aus dem Programm nimmt BookBeat die ehemalige Premium-Variante mit unbegrenzter Hörbuch-Nutzung zum Preis von 19,90 Euro im Monat. Wie aus dem Unternehmen zu hören ist, wird diese Variante zwar nur von einem sehr geringen Teil aller Kunden genutzt, sorgt allerdings für unverhältnismäßig hohe Lizenzkosten. Um damit verbunden nicht durch eine allgemeine Preiserhöhung alle Kunden zu belasten, steht die Preisstufe mit unbegrenzter Nutzungszeit bei BookBeat nun vor dem Aus. Die Option wird zunächst aus der Vermarktung entfernt und soll fortan nur noch zum erhöhten Preis von 24,99 Euro im Monat für bestehende Kunden verfügbar sein. In naher Zukunft wird die Option dann wohl ganz verschwinden.

BookBeat lässt sich aktuell mit dem Rabattcode 60tgratis und über diesen Link zwei Monate lang kostenlos ausprobieren. Sofern nicht gekündigt, verlängert sich das Abo danach automatisch und man kann dann auf Monatsbasis entscheiden, ob und in welchem Umfang man das Abo fortführen will. Für die Nutzung bietet BookBeat eine für das iPhone und die Apple Watch optimierte App an.