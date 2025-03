Hörbuch-Apps: BookBeat hat den besten Schlaftimer

Wenn man die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Anbietern hat, sind in der Regel Preis und Qualität die wichtigsten Faktoren. Auf die Anbieter von Hörbüchern übertragen, ist hier natürlich vor allem die Auswahl relevant. Für intensive Nutzer spielen damit verbunden aber auch die Nutzungsmöglichkeiten eine gesteigerte Rolle. Und hier können auch Kleinigkeiten wichtig sein.

Mit genau so einer Kleinigkeit bewirbt sich BookBeat um den Preis für die beste Hörbuch-App. Deren Entwickler haben nämlich bei der Integration ihres Schlaftimers bis zum nächsten Morgen gedacht und berücksichtigt, dass man bei dessen Verwendung in der Regel ja auch tatsächlich bereits schläft, bevor die vorgegebene Zeitspanne abgelaufen ist.

Während man bei anderen Anbietern zumeist eher umständlich danach suchen muss, bis wohin man sich an das zuvor gehörte erinnern kann, haben die Entwickler von BookBeat hier eine simple, aber zugleich extrem hilfreiche Funktion aktiviert. Beim nächsten Öffnen der App wird angezeigt, an welcher Stelle der Timer gestartet und wo die Wiedergabe pausiert wurde. Auf einer Zeitleiste kann man hier dann zurückspulen, um schnell und einfach die letzte Wiedergabeposition zu finden, an die man sich erinnern kann.

Hier könnten sich die mit BookBeat konkurrierenden Anbieter gerne eine Scheibe abschneiden. Die Funktion findet sich weder in der App von Audible noch bei Skoobe und auch sonst ist uns kein Angebot bekannt, das diese kleine, aber enorm hilfreiche Option bietet. Korrigiert uns ansonsten gerne.

3 Hörbuchdienste mit unterschiedlichen Ansätzen

Neukunden können BookBeat 45 Tage lang kostenlos ausprobieren. Der Hörbuchdienst setzt auf ein etwas gewöhnungsbedürftiges Preismodell, bei dem man abhängig von den monatlichen Nutzungszeiten bezahlt.

Die Alternative Audible dürfte den meisten von euch bekannt sein. Hier „kauft“ man monatlich ein Hörbuch zum Preis von 9,95 Euro. Aktuell bietet Audible ein Probeabo für Neukunden zum Preis von monatlich 0,99 Euro an.

Skoobe ist zu Preisen zwischen 12,99 Euro und 19,99 Euro im Monat erhältlich, wobei man hier mindestens 14,99 Euro bezahlen muss, wenn man neben E-Books auch deren Hörbücher nutzen will.