„Help Me Decide“: Amazon-App soll euch Kaufentscheidungen abnehmen

Der Online-Händler Amazon führt mit „Help Me Decide“ eine neue Funktion ein, die beim Online-Einkauf für mehr Übersicht sorgen soll. Die demnächst in der mobilen Amazon-App und im mobilen Browser verfügbare Erweiterung richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die zwischen ähnlichen Produkten schwanken. Mithilfe Künstlicher Intelligenz soll sie gezielt eine passende Empfehlung aussprechen.

Die Funktion greift ein, wenn bereits mehrere vergleichbare Artikel angesehen wurden. Dann erscheint ein Button mit der Aufschrift „Help Me Decide“. Tippt man diesen an, wertet die App die bisherigen Suchanfragen, den persönlichen Verlauf und frühere Käufe aus. Auf dieser Basis schlägt Amazon dann ein Produkt vor, das nach Einschätzung der KI zu den ermittelten Vorlieben passt. Die Vorschläge werden dabei begründet. Neben technischen Merkmalen fließen auch Kundenbewertungen und das individuelle Einkaufsverhalten ein.

KI soll verlässliche Empfehlungen aussprechen

Im Hintergrund nutzt Amazon eigene Cloud- und KI-Dienste wie Bedrock, OpenSearch und SageMaker. Diese verknüpfen große Sprachmodelle mit realen Produktdaten und Erfahrungsberichten. Amazon will so Muster zu erkennen und daraus verlässliche Empfehlungen abzuleiten. So wird nicht nur ein einzelnes Produkt vorgeschlagen. In vielen Fällen ergänzt Amazon die Auswahl um eine günstigere und eine höherpreisige Variante.

Wer beispielsweise nach mehreren Zelten sucht, dazu Campingkocher aufruft und Schlafsäcke für Kinder im Blick hatte, bekommt ein Familienzelt vorgeschlagen, das zu dieser Kombination passt. Die Auswahl soll damit stärker auf den jeweiligen Nutzungskontext abgestimmt sein als bei herkömmlichen Produktempfehlungen.

Teil eines wachsenden KI-Angebots

„Help Me Decide“ ergänzt bereits bestehende Funktionen wie den sprachbasierten Assistenten „Rufus“, die visuelle Produktsuche per Kamera oder die Interessenverfolgung durch das KI-Tool „Interests“. Aktuell steht „Help Me Decide“ vorerst nur für US-Kunden in der iOS-App zur Verfügung.